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السبت، 30 مارس 2019 05:15 م
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اعتقال 10 أشخاص للاشتباه فى اعتزامهم القيام بهجوم إرهابى فى ألمانيا

السبت، 30 مارس 2019 05:01 م
اعتقال 10 أشخاص للاشتباه فى اعتزامهم القيام بهجوم إرهابى فى ألمانيا عناصر من الشرطة الالمانية
برلين أ ش أ
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، اعتقال 10 أشخاص فى عدة مناطق غربى البلاد، للاشتباه فى عزمهم القيام بهجوم إرهابي.

وأوضحت الشرطة ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، أنه تم احتجاز المشتبه بهم يومى الجمعة والسبت، فى مدن إسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنجلادباخ ودويسبورج وأولم.

وذكر الادعاء العام "إنه يشتبه فى أن هذه المجموعة لها صلة بداعش، إما كمتعاطفين معها أو كجماعة منبثقة عنها" ، مشيرا إلى أنه يشتبه أيضا فى أنها كانت تخطط للقيام بعمل خطير من أعمال التخريب العنيفة، بالرغم من عدم وجود إشارة فى الوقت الحالى إلى هدف محدد.

 


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