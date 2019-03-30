استمرار فوضى بريكست.. ماى تعرض صفقتها للمرة الرابعة بعد فشلها 3 مرات

كتبت رباب فتحى

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على استمرار فوضى بريكست بعد فشل رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى فى تمرير اتفاقها عبر مجلس العموم للمرة الثالثة على التوالى، لتدخل لندن فى مأزق اجرائى جديد، فبعد أن كان من المفترض أن تمرر صفقتها ثم تطلب من بروكسل التمديد حتى 22 مايو، ولكن الآن نظرا لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى، فعلى المملكة المتحدة أن تغادر التكتل الأوروبى فى 12 إبريل المقبل، أى بعد اسبوعين فقط.

وأوضحت تيريزا ماى أنها ترغب فى أن تعرض صفقة الخروج مرة رابعة على البرلمان الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى بات فيه إجراء انتخابات عامة هو الحل الأخير للخروج من الأزمة إذا فشل البرلمان فى الاتفاق على طريقة للمضى قدما.

ورغم الوعد الكبير الذي قطعته رئيسة الوزراء المتعثرة يوم الأربعاء بأنها ستسلم مفاتيح 10 داونينج ستريت، أى ستقدم استقالتها، إذا أيد زملاؤها من حزب المحافظين اتفاق الانسحاب ، فقد صوت البرلمان ضده يوم الجمعة بأغلبية 344 مقابل 286.

وأشارت "الجارديان" إلى انه تم إجراء تصويت مجلس العموم في اليوم الذي كان من المفترض أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، حيث امتلأت ساحة البرلمان بالمحتجين الصاخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من النواب الداعمين للخروج والذين رفضوا اتفاق ماى مرتين من قبل، غيروا موقفهم لتأييدها للمرة الثالثة، ومنهم بوريس جونسون، وجايكوب ريس موج، ودومينك راب. ولكن مع عدم رغبة حزب العمال في تغيير موقفه ، ومعارضة 10 نواب من الحزب الاتحادي الديمقراطي بحزم ، لم يكن ذلك كافياً لتأمين الأغلبية لتمرير اتفاق ماى.

وكانت النتيجة شعور بالذهول في وستمنستر. بعد إعلان الهزيمة مباشرة ، أخبرت ماي النواب: "إن الآثار المترتبة على عدم تمرير الاتفاق خطيرة. فالاجراء القانوني الآن هو أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل. في غضون 14 يومًا فقط. "

وبموجب الاتفاق الذي اتفق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي ، إذا كانت ماى قد أقرت اتفاق الانسحاب الخاص بها هذا الأسبوع ، فكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتأجل حتى 22 مايو. الآن ، سوف تضطر إلى العودة إلى بروكسل لحضور قمة طارئة للمجلس الأوروبي في 10 أبريل.