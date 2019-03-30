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إنفو جراف.. هدية الرئيس للموظفين وأصحاب المعاشات.. زيادات تاريخية

السبت، 30 مارس 2019 06:06 م
إنفو جراف.. هدية الرئيس للموظفين وأصحاب المعاشات.. زيادات تاريخية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عطية
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.

 

ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة

رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

أصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 بدلًا من 1200 جنيه

الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الثالثة 2600 جنيه

الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الممتازة 7 آلاف بدلا من 4600 جنيه.

علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى

_ بحد أدنى 75 جنيها للعاملين بالدولة ومخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة دورية 10% من الأجر الأساسى

_ بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين

زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه

التكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه

بند المرتبات سيرتفع فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه

 رد أموال صناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى ووضع خطة لاستثمارها لأصحاب المعاشات


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