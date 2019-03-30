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إلغاء رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بسبب الرياح المحملة بالأتربة

السبت، 30 مارس 2019 12:37 م
إلغاء رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بسبب الرياح المحملة بالأتربة البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، هبوب رياح محملة بالأتربة منذ الصباح الباكر، وأدت لتوقف حركة ونشاط البالون الطائر في سماء مدينة الأقصر، وتم إلغاء أكثر من 25 رحلة بالون كانت من المقرر أن تخرج، وتحمل حوالى 600 سائح أجنبى ومصرى.

تم على الفور، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، تحسباً لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية، وأعلنت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، عن وقف حركة إقلاع ووصول الطائرات لمطار البالون الطائر، بسبب سوء حالة الطقس، وعدم وضوح الرؤية فى السماء، وذلك طبقا لرصد الأحوال الجوية من برج مطار الأقصر الدولى، تطبيقا لمبدأ السلامة أولا، للحفاظ على السياح الأجانب.

 


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