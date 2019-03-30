إغلاق 148 محل مخصبات وأسمدة زراعية مخالف بالشرقية

قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تقدم بمذكرة للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالموافقة على استصدار قرار غلق إدارى للمنشآت التى تعمل بدون ترخيص من مديرية الزراعة بدائرة المحافظة، فأصدار القرار رقم 3941 لسنة 2019، بالغلق الإدارى للمنشآت وعددها 148 محلا بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تبذل جهودا مكثفة للتصدى للغش التجارى وخاصة فى مجال الرقابة على الأسمدة والمخصبات من خلال شن الحملات التى تقوم بها لضبط أسواق الاتجار فى المبيدات والمخصبات.

في سياق أخر، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة الخاصة بمساحة 5 فدان بحوض النشو بناحية الشرقاية مركز كفر صقر بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها لخدمة أهالي المنطقة .