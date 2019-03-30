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إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 30 مارس 2019 04:19 م
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس والزيتيات نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1006 هيكتوبسكال وقوة البحر 5 درجات.

 

كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 


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