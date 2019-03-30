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السبت، 30 مارس 2019 09:52 م
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إصابة 5 أشخاص خلال اشتباكات بين شرطة كتالونيا والانفصاليين بإسبانيا

السبت، 30 مارس 2019 09:07 م
إصابة 5 أشخاص خلال اشتباكات بين شرطة كتالونيا والانفصاليين بإسبانيا مظاهرات كتالونيا
برشلونة أ ش أ
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أصيب 5 أشخاص ، فيما أُلقى القبض على سبعة آخرين خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة الإقليمية بكتالونيا والمؤيدين لإنفصال الإقليم عن إسبانيا الذين يحتجون على مسيرة سياسية لحزب يتخذ مواقف متشددة ضد الحركة الانفصالية.

وأوضحت الشرطة الإقليمية - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن من بين المصابين أحد أفرادها ، مشيرة إلى أنه أُلقى القبض على ثلاثة محتجين انفصاليين لاعتدائهم على شخص كان فى طريقه إلى الميدان العام بوسط العاصمة الكتالونية برشلونة للمشاركة فى المسيرة الذى نظمها حزب " فوكس" اليمينى المتطرف.

كما رصدت الشبكة الأمريكية إلقاء المحتجون الانفصاليون الحجارة وحرق قطع خشب وسط احدى الشوارع خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

ونوهت الشبكة إلى أن حزب "فوكس" يحاول الفوز بمقاعده الأولى فى البرلمان الإسبانى خلال الانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها فى الـ 28 من شهر أبريل المقبل.

 


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