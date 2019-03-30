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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق وادى القمر بالإسكندرية

السبت، 30 مارس 2019 03:15 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق وادى القمر بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شهد طريق وادى القمر غرب الإسكندرية حادث تصادم أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين، بمنطقة وادى القمر، غربًا، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، وبرفقتهم عربات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل حالتين لمستشفى قصر الشفا، وحالة أخرى تم تحويلها  لمستشفى الأميرى الجامعى لتلقي العلاج.
 
 أخطرت النيابة العامة، حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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