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إصابة شاب بطعنة نافذة تدخل لفض مشاجرة فى إمبابة

السبت، 30 مارس 2019 12:35 م
إصابة شاب بطعنة نافذة تدخل لفض مشاجرة فى إمبابة مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى إصابة شاب بطعنة نافذة نتيجة الإعتداء عليه، خلال محاولته فض مشاجرة بإمبابة، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص مما أسفر عن إصابة شاب بجرح نافذ بالبطن.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة، إلا أن أحد المتشاجرين اعتدى عليه بسلاح ابيض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، بينما ألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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