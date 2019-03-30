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إحباط محاولة "حلاق" بالمنيا تهريب 79 قطعة أثرية

السبت، 30 مارس 2019 11:42 ص
إحباط محاولة "حلاق" بالمنيا تهريب 79 قطعة أثرية المتهم عقب القبض عليه
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تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 79 قطعة آثرية بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى من خلال تأمين المناطق الأثرية، والعمل على ضبط متجرى حائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية.

جاء ذلك فى ضوء ما أكدته تحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا ، بحيازة أحد الأشخاص (حلاق - - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب - بالمنيا) لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته ( 79 قطعة يشتبه فى آثريتها) بينها تمثال لسيدة من الحجر الجيرى ( بطول حوالى 30 سم )، و ( 2 ) تمثال لسيدة من الحجر الجيرى ( بطول حوالى 15 سم )  و( 3 ) تماثيل من الفخار ( بأطوال حوالى 10 ، 15 ، 20 سم )، و ( 55 ) عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، (ترجع جميعها للعصر اليونانى الرومانى)، و ( 7 ) تماثيل من البورسلين ( بطول حوالى 20 سم ) ، و ( 6 ) تماثيل أوشابتى من البورسلين ( بطول حوالى 20 سم ) و ( 3 ) تماثيل من البازلت الأسود على قاعدة من ذات المادة ( بطول حوالى 5سم) و ( 2 ) تميمة لوجه آدمى .. (ترجع جميعها للعصر الفرعونى القديم ) .


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