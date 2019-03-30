إحالة 10 أطباء وصيادلة للتحقيق بمحافظة القليوبية

القليوبية نيفين طه

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه تم إحالة 10 أطباء وصيادلة الى التحقيق بسبب الإهمال وعدم التواجد فى مواعيد العمل الرسمية فى ظل وجود تكدث كبير من المرضى لا يجدون طبيبا للكشف بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر

وأصاف حسينى فى تصريحات صحفية أنه عدم تواجد الأطباء والصيادلة فى مواعيد العمل الرسمية ليست المرة الأولى داخل عدد من الوحدات الصحية بالمدينة وذالك من خلال جولاتى المفاجئة لمتابعة حقوق المرضى فى الكشف والعلاج مشيرا إلى اكتشاف تكدث فى الصيادلة داخل الوحدات الصحية القروية بالرغم من وجود فراغ فى الأطباء البشريين وتكدث المرضى أمام العيادات.