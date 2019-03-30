أوقاف الأقصر تعلن إعتماد الوزير لـ9 دعاة لعضوية المقارئ بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن الدكتور محمد مختار جمعة إعتمد مجموعة من الدعاة لعضوية المقارئ بمديرية الأوقاف، وذلك في إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، حيث يتوقف الإعتماد النهائي على إعتماد توزيعهم على المقارئ وإعتماد التوزيع من رئيس القطاع الديني، وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يوزع الدعاة الـ9 الذين تم إعتمادهم على مقارئ جديدة، وذلك بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 أبريل 2019م.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، أن الدعاة الذين تم إعتمادهم هم كل من (عبدالرحمن عبدالرازق ابو الوفا - عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم - عبدالرحيم عبدالرسول خضر - عمرو صلاح عبدالحكم - محمود عبداللطيف النوبى ابوالوفا - احمد حسن عبيد عون الله - ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى - حامد على عربى حامد - احمد مصطفى سعد على).

من ناحيه أخرى، إستقبل عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، كل من إلهام محمد على ممثل وزارة التنمية المحلية، والمهندس مصطفى ممدوح من جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، وإبراهيم عربى مهندس بإدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس طارق محمد النجار مسؤل التخطيط بالأقصر، وذلك لبحث دعم القرى الأكثر إحتياجاً ومناقشة أهم المشاكل التى تعوق القرى بمركز ومدينة الزينية ويتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأكد رئيس مدينة الزينية خلال اللقاء، على أهمية التواصل الدائم مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى، حيث أن مركز ومدينة الزينية من أهم المدن الأكثر إحتياجاً لكثير من الخدمات ومايتم إنجازه من نجاح فى مدينة الزينية هو نتيجة تعاون مثمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضح عبد المحسن ربيع، أن اللقاء تناول أيضا أهم المعايير الواجب توافرها للقرى الأشد إحتياجاً، وذلك بإنشاء مدرسة الدنداراوية الإعداية، ومكتب بريد يخدم أهالى مدينة الزينية، ووحده مطافى توريد و3 كشك كهربا جهد 500 كيلو وات، وتوريد 100 عامود، وتوريد 500 كشاف كهرباء، وشراء لودر زاحف وشراء قلاب نظافه 5 طن وشراء قلاب نظافه 2 طن، وإنشاء مبنى حمله للمعدات، وإنشاء سور لجبانه المسلمين جاد الكريم، ورفع كفاءه الوحده الصحية بمدينة الزينة.

ومن جانبه أشار نائب وزير التنمية المحلية خلال اللقاء، إلى أنه جارى ضرورة العمل بخطوات سريعة لحل جميع المشكلات خاصة القرى الأشد إحتياجاً وقد تم ألإختيار على قرية المدامود بحرى و ضرورة وضع مخطط زمنى محدد للعمل من خلاله وعرض النتائج خلال الاجتماع القادم، وحضر الإجتماع كل من عبد الحارث زيادة نائب رئيس المركز، وسكرتير عام مركز ومدينة الزينية أحمد أبو عيش، والقيادات المجتمعيه بالقرية، ورئيس قرية المدامود بحرى يوسف احمد، ومحمد الراوى سكرتير القرية، والشيخ عبادى محمد وعدد من القيادات المجتمعية فى القرية.