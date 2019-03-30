أمن أسيوط يكشف ملابسات واقعة العثور على طفل مشنوق بقرية عرب القداديح

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط من خلال فريق البحث من كشف ملابسات واقعة العثور على طفل مشنوق أعلى سطح منزله بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب بعد أن وجهت الاتهامات إلى 3 أشخاص بينهم عمة الطفل المشنوق وابنها، وأحد أقاربها بتنفيذ الواقعة انتقاما من شقيق الطفل الذى قام بالشهادة على اثنين من أبناء الأولى، وأشقاء الثاني أمام المحكمة في واقعة قتل، فحكم على أحدهم بالإعدام، والثاني بالمؤبد وبعد النقض تم تأييد الحكم.

وكان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ للمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب، يفيد بالعثور على "ع. ع" 13 سنة طفل مشنوقا أعلى منزله بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب، وبالانتقال عثر على الطفل مشنوقا أعلى منزله بحبل وملفوفا حول رقبته حتى فارق الحياة.

قامت مديرية أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والعميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب وتوصلت التحريات إلى اتهام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة، وهم " س. ع . ع" 56 سنة ربة منزل، و"ع . ع . أ" ابن المتهمة الأولى 43 سنة، و"أ . م . ن" 18 سنة عاطل، ووجهت التحريات التهم الى المتهمين الـ3 بأنهم تسللوا إلى منزل المجنى عليه وانتظروه أثناء دخوله الحمام أعلى منزله، وقاموا بارتكاب الواقعة وشنقه باستخدام حبل، انتقاما من شقيقه " أبو بكر . ع . ع " الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة في واقعة قتل متهم فيها اثنان من أبناء المتهمة الأولى وأشقاء المتهم الثانى، واللذان ارتكبا واقعة قتل عمتهم " أ . ع . ع " انتقاما من ابنها المتهم بقتل شقيق لهما والذى صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات .