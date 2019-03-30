أمطار خفيفة ومتوسطة تضرب عدة مناطق بمحافظة أسيوط

ضربت موجة من الطقس السيئ مساء أمس الجمعة أنحاء محافظة أسيوط وشهدت بعض المناطق بحى شرق والقوصية وديروط بالمحافظة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة مما أدى لإعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة الادارات تحسبا لأى طوارئ.

ومن جانبه شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء المجالس المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى والمكثفة فى جميع انحاء المحافظة وعلى الطرق السريعة والزراعية مع فتح المخرات وتشغيلها لمواجهة الامطار وتحسبا للسيول.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى جاهزية محطات الرفع ووجود سيارات لرفع مياه الامطار فى بؤر تجمع المياه.