"أطفال مصر مش أقل من الصين".. "ملك" 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم

كفر الشيخ - محمد سليمان

مواهب متعددة بكفر الشيخ فى كل المجالات، ومن بين تلك المواهب الطفلة ملك ذات الـ12 عاما، تمكنت من تسجيل براءة اختراع لـ3 اختراعات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الدولة لشئون البحث العلمى عن أنواع متعددة من فرشاة الأسنان لتنظيفها بشكل آمن وبعناية متكاملة، بالإضافة لفرشاة لتنظيف الشفاه واللسان.

وقالت ملك محمود رمضان، تلميذة بالصف السادس الابتدائى، إنها تفكر وتبتكر، وتحاول إبراز مواهبها، وتفكر فى المستقبل، مؤكدة أنه آن الأوان أن تكون نظرة الأطفال للمستقبل مغايرة لما تعود عليه الأطفال فى مجتمعاتنا.

وأضافت "ملك"، لـ"اليوم السابع"، أنها منذ صغرها تسمع عن أطباء الأسنان، فعشقت هذه المهنة، وبدأت تفكر فى ابتكار جديد يخدم المهنة التى أحبتها، وتوصلت لفكرة ابتكار فرشاة أسنان مختلفة عن الفرشاة العادية، متابعة: هناك فرشاة مصنوعة من البلاستيك، ويتم صناعتها حسب الطلب، لأنها مرتبطة بطبيعة فك الإنسان وتتكلف حوالى 400 دولار، فتمكنت من التوصل لصناعتها لكن من السيليكون وتتكلف 100 جنيه فقط.

وأوضحت "ملك"، أن الفرشاة التى صنعتها تضم 3 أنواع تتناسب مع أى فك، والفرشاة مكونة من جزئين سفلى وعلوى، ولكى تصنع وتجرب فاستعانت بطبيب أسنان، وطبعت تصميم الفرشاة على طابعة ثلاثية الأبعاد 3d، بالإضافة لتجريب ما صنعته من فرشاة بطريقة عملية، مؤكدة أنها لم تكتف باختراع نوع واحد من أنواع فرشاة الأسنان بل اخترعت 3 أنواع من الفرشاة، إضافة لاختراع فرشاة لتنظيف اللسان والشفاة.

فرشاة أسنان فكية من السيليكون

وأكدت "ملك"، أن فرشاة الأسنان الفكية هى فرشاة تأخذ شكل الفك والأسنان مصنوعة من مادة السيليكون لما لها من مرونة تجعلها تتلاءم مع شكل الفك والأسنان، وذلك فى ثلاثة أحجام مختلفة "صغيرة، متوسطة، كبيرة"، مما سيجعل سعرها أرخص بكثير من سعرها الحالى، حيث الفرشاة المتوفرة حاليًا بالأسواق باهظة الثمن "400 دولار" لأنها تتم عن طريق الماسح الضوئى ثلاثى الأبعاد لشكل الفم، ويتم طباعتها بالطابعة الثلاثية الأبعاد .

وأضافت "ملك"، أنه تعتمد طريقة التشغيل على وضع الأسنان فى الفرشاة الفكية مثل واقى الأسنان، ثم يقوم الشخص بتحريك فكه وأسنانه لأعلى وأسفل مثل حركة المضغ والقطع للأسنان وما يترتب عليها من احتكاك بين الأسنان والفرشاة من الداخل مع النتوءات السنفرية الموجودة بتصميم الفرشاة من الداخل، وهذا التصميم يسمح بوضع معجون الأسنان أو بودر تنظيف الأسنان داخل تجويف الفرشاة الفكية، مما يضمن سهولة الحركة والحفاظ على اللثة مع تنظيف الأسنان بسهولة شديدة.

فرشاة أسنان ذات جانبين

وقالت ملك، أما الجزء الثانى من الفرشاة، يحتوى على جانبين للفرشاة بحيث تنظيف الأسنان من الأعلى والجانبين الأيسر والأيمن بدون جرح اللثة، مما سيجعل تنظيف الأسنان سهلاً وسريعًا ومتكاملا، مؤكدة أن طريقة الاستخدام سهلة وهى عبارة عن غسل الأسنان بتلك الفرشاة بطريقة غسل الأسنان بالفرشاة العادية من الأعلى فقط والفرشاة والجانبين سوف تغسل الأسنان من جميع الجوانب.

فرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم مكونة من 3 أجزاء

وأضافت "ملك"، أما فرشاة الأسنان المتكاملة للعناية بالفم، عبارة عن يد الفرشاة بالإضافة إلى زر ضاغط لتغيير القطع، وفرشاة للشفاة حيث إن الشفاة عليها نسبة كبيرة من البكتيريا، وفرشاة أسنان على شكل أسطوانى، لأن تنظيف الأسنان الصحيح يكون من أسفل إلى أعلى وشكلها الأسطوانى يجعلها تأخذ ما بين الأسنان وترميه خارج الفواصل بين الأسنان، وهناك فرشاة للسان، تم صنعها على شكل مستطيل كبير ليتسع اللسان بأكمله، وهناك خيط التسليك وقد صنع من خيط رفيع قوى حتى لا ينقطع.

وتابعت "ملك"، أنها تمكنت من عرض ابتكاراتها الثلاثة فى العديد من المعارض المهتمة بالاختراعات الجديدة، مؤكدة أن ما توصلت إليه بفضل الله ثم والديها، وأساتذتها ومن شجعها من المتخصصين، مشيرة إلى أنه تم تدريبها على برامج المحاكاة بكلية طب الأسنان على أجهزة حديثة، كما طبقت ما صممته من فرشاة على بعض الأشخاص بكلية طب أسنان كفر الشيخ.

وأضافت ملك، أنها تنصح كل الأطفال بأن يفكروا فى المستقبل بطريقة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وأن من يدعى أن يعيش الطفل طفولته، ويلعب ويلهو دون ابتكار واختراع فهذا قول عفى عليه الزمن، ولماذا لا يكون أطفال مصر أفضل من أطفال اليابان أو الصين، الذين يبتكرون ويخترعون.



الفرشاء المجنونة



الفرشات



الفرشات2



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (1)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (2)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (3)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (4)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (5)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (6)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (7)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (8)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (9)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (10)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (11)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (12)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (13)



ملك 12 عامًا تسجل 3 ابتكارات لتنظيف الفم (14)