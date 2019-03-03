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وزير الاتصالات: 3.2 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية ونستهدف 12% نموا

الأحد، 03 مارس 2019 04:35 م
وزير الاتصالات: 3.2 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية ونستهدف 12% نموا عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
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قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته لديها خطة تقوم على  نمو حجم الصادرات الرقمية والبالغ 3.2 مليار دولار سنويا بنسبة 12% سنويا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

 

أضاف خلال كلمته بملتقى مصر الرابع للاستثمار أن تكنولوجيا المعلومات تساهم بنسبة 4% من الناتج المحلى ونخطط للوصل بها إلى 5% خلال العامين المقبلين.

 

وأشار طلعت إلى أن الوزارة بصدد بناء منصة رقمية لإتاحة خدمات التدريب وستكون منصة تفاعلية للشباب تهدف إلى بناء القدرات وتوسيع قاعدة المواهب ورواد الأعمال.

 

تابع الوزير أن المنصة الإلكترونية لن تقتصر على المصريين فقط بل يمكن الاستفادة من خدمتها للعرب والأفارقة، موضحاً أن تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى لم يعد رفاهية وأصبح ضرورة ملحة  لإتاحة الإطار الحوكمى لكافة الموارد بالدولة.

 

وقال إن الوزارة تتعاون مع البنك المركزي لإصدار بطاقة مصرفية لكل مواطن لديه تعامل مع الحكومة، موضحا أن إصدار تلك البطاقات سوف يضيف 28 مليون مواطن للنظام المصري بما يعزز اتجاه الشمول المالي.

 

وأضاف أن الوزارة ايضا تعمل مع وزارة الصحة على توفير البنية التكنولوجية بمجال التأمين الصحي، فضلا عن مد جذور التعاون مع القارة الأفريقية من خلال الكابلات وخدمات انترنت، و برامج أكبر .

 

ولفت إلى أن الوزارة تشكل وحدة تستجيب للكثير من الدول الافريقية لشرح المشروعات الرقمية من أجل استكشاف الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح التى حققها الأفارقة.

 

وذكر أن الشركات المصرية  نفذت مشرعات للتحول الرقمي في مصر ويتم للاستفادة من  تجارب الافارقة، مشيرا إلى إطلاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي  في نوفمبر الماضي مبادرة لتدريب 10 آلاف شاب رقميا .

 

ونوه أن الوزارة بدأت في  تلقى الطلبات في التأهيل للتدريب وسيتاح التدريب داخل الوزارة  أو من خلال منصة رقمية وجزء من المبادرة احتضان 100 شركة في الالعاب الرقمية ليس في مصر وفقط ولكن في افريقيا و لمعاونتها لتصبح شركات متخصصة في التدريب .


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