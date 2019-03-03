نتنياهو: سنتعاون مع روسيا لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان فى تأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا وذلك بعد زيارة قام بها لموسكو للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيرانى على الأراضى السورية.

وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء استضافته له الأسبوع الماضى "وبشكل لا لبس فيه" أن مثل هذه الضربات ستتواصل على أن يستمر خط عسكرى ساخن بين إسرائيل وروسيا فى العمل على الحيلولة دون وقوع أى اشتباك عارض بين البلدين.

وأضاف فى تصريحات للحكومة الإسرائيلية "اتفقت أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التى جاءت بعد نشوب الحرب الأهلية من سوريا". وتابع "اتفقنا على تشكيل قوة مهمات مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم صوب هذا الهدف".

ولم يذكر نتنياهو تفاصيل. ولم تصدر روسيا ردا حتى الآن. وكانت روسيا قد حبذت فى الماضى خروج القوات الأخرى من سوريا لكنها تعتزم الإبقاء على قوة هناك على المدى البعيد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف فى مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية نشرت اليوم الأحد إن الوضع فى سوريا استقر بشكل ملموس بعد العمليات التى تنفذها القوات الحكومية السورية بدعم جوى روسى.

لكن لافروف قال إن من السابق لأوانه إعلان القضاء على "الخطر الإرهابى" فى سوريا. وتعمل الولايات المتحدة على خفض عدد قواتها فى سوريا فيما أصبحت هزيمة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابى وشيكة.