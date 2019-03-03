نائب محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة أى عقبات تواجه أعمال الرصف بالاحياء

الإسكندرية جاكلين منير

عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية اجتماع لمناقشة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذى للرصف على مستوى الأحياء وايضا الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية والجانبية، خلال الاجتماع الدورى اليوم بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء، والمهندسة أمل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

وأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة عمل جولات ميدانية لمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق احيائهم لضمان جودة الرصف وإلتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق. مشددا على إزالة أى عقبات قد تواجه أعمال الرصف.

واطلع على جميع أعمال الرصف التى تمت بالأحياء وأيضا نسب التنفيذ سواء بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى أو خطة ترميم الحفر والمطبات للشوارع على مستوى أحياء المحافظة.