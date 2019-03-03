صور.. يوسف وحمدى شقيقان كفيفان: نفسنا فى مصحف ناطق ومعاش

"نور على نور".. طفلان شقيقان تملأ وجهيهما براءه وابتسامه لا تفارقهما، أخذ الله منهما نعمة البصر ووهبهما صوت ملائكى فى تلاوة وحفظ القرآن، وبصوت صغير قالا:"نفسنا فى مصحف ناطق ونشوف من تانى ونكون مثل القارى العالمى الشيخ ماهر المعيقلى ".
وقال يوسف عبد النبى 12 سنه، كفيف، يقيم فى كفر حكيم - كرداسة – محافظة الجيزة:"أذهب إلى مدرسة كفر حكيم الابتدائية لحفظ القرآن وبفضل الله حفظت 6 أجزاء من القرأن وأحب الشيخ العالمى ماهر المعيقلى و الشيخ أحمد بن على العجمى".
وأكد يوسف: والدتى هى من تذهب بى إلى المدرسة و تعود بى مرة أخرى للبيت ،كما تتعب معى فى الأكل و الشرب و دخول الحمام، ونفسى فى إجراء عمليه خارج مصر، كى أرى الدنيا مره أخرى و انا متفوق فى دراستى و أحصل على الدرجات النهائية وأكون من الأوائل فى حفظ القرآن.
كما اننى حصلت على الأول مكرر العام قبل الماضى و تم تكريمى و إعطائى مصحف و 200 جنيه هدايا، كما حصلت على المركز الأول فى العام الماضى و تم تكريمى بمصحف و 350 جنيه، و حصلت على جوائز و شهادات أخرى و نفسى أكون مثل القارىء العالمى الشيخ ماهر المعيقلى.
وأضاف:"كنت اتقاضى 300 جنيه معاش من التضامن، أشترى بهم ملابس و كراريس و لكن قطعوها عنى، و نفسى فى مصحف ناطق اتعلم به حفظ باقى القرآن، كما اننى أحتاج لإجراء عمليه خارج مصر، حتى أرى النور، و مثله شقيقه حمدى عبد النبى 3 سنوات كفيف".
و طالبت الأم بمساعدتها ماديا وعلاج أطفالها خارج مصر.
للتواصل تليفون 01111558622
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