رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس الكينى يصلان للعاصمة الإريترية فى زيارة مفاجئة

أديس أبابا (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء الإثيوبى اَبى أحمد، والرئيس الكينى أوهورو كينياتا، اليوم الأحد، للعاصمة الإريترية أسمرا فى زيارة مفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن الرئيس الإريترى أسياس أفورقى كان فى استقبالهما، مضيفة أن هذه الزيارة تعد الثالثة لرئيس الوزراء الإثيوبى بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين، والذى أنهى حالة الحرب التى استمرت أكثر من 20 عاما.

وكان الرئيس الكينى قد وصل أمس الأول الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، داعيا القادة الأفارقة إلى إعطاء الأولوية لعمليات التكامل فى القارة والتعجيل بتحقيق تنمية أسرع وإزالة جميع الحواجز المنهجية التى تعوق ازدهار العلاقات بين الشعوب فى أفريقيا.