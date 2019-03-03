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جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" طاقه إيجابية تحمل شعار "الدنيا لسه بخير"

الأحد، 03 مارس 2019 07:06 م
جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" طاقه إيجابية تحمل شعار "الدنيا لسه بخير" جروب أنا وابن عمي بنساعد الغريب
تقرير خاص
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جروب "أنا و ابن عمي بنساعد الغريب" يجيب طاقة إيجابية.. يحسسك أن الدنيا لسه فيها خير"، بهذا الكلمات تفاعل الكثير من المنضمين للجروب على فيس بوك.

 

ويقول أعضاء الجروب: "فى ناس كتير مش عاوزه تاخد أجر شغلها.. وناس بتجيب علاج.. وناس بتجهز البنات.. وناس بتساعد المحتاج.. ودكاتره مش متكبره.. وبتوع مبكروباصات.. وتكاتك عارضين يوصلو التعبانين ببلاش، ده حتى فى كمان ناس متقدرش تجيب حاجه بس بتخش تدعى وقلبها بيدعى بصدق.. بصراحة إحنا حلوين أوى والخير منور قلوبنا.. عظيمة يا مصر بالمصريين..  مش هتكلم كتير ادخل على الجروب وشوف بنفسك شهامة وعظمة شعب"

 

www.facebook.com/groups/223926971891188

 

انا وابن عمى (1)
 
انا وابن عمى (2)
 
انا وابن عمى (3)
 
انا وابن عمى (4)
 

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أنا وابن عمي بنساعد الغريب

انا وابن عمي




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