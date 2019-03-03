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توقيع الكشف الطبى على 115 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا

الأحد، 03 مارس 2019 02:33 م
توقيع الكشف الطبى على 115 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا جانب من المبادرة
المنيا- حسن عبد الغفار
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ115 ألفا و35 مواطناً، خلال اليوم الأول والثانى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، وذلك بنسبة 102% من المستهدف اليومى.

 

أوضح المحافظ، أن المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية، مع إمكانية الدفع بفرق متحركة، مؤكداً أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط، من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

 

أضاف المحافظ، أن هناك إقبال كبير من قبل مواطنى المحافظة على الكشف بجميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة، والذى يؤكد مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم، علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة، والتى تعد من أكبر المبادرات العالمية التى تستهدف ملايين المواطنين، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي"، حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها فى توفير العلاج للمرضى.

 

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين والأهالى من أبناء المحافظة، أثناء إجراء الفحوصات اللازمة ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأرقام المستهدفة، داعياً جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة .

 

وكان محافظ المنيا، قد شهد انطلاق فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" من مركز صحة الأسرة بالحى الخامس بمدينة المنيا الجديدة، حيث أجرى المحافظ المسح الطبى "لفيروس سى"، ضمن المبادرة، حيث تم سحب عينة دم، وكذلك قياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار .

 

 
جانب من المبادرة (1)
جانب من المبادرة (1)

جانب من المبادرة (3)
جانب من المبادرة (3)

جانب من المبادرة (4)
جانب من المبادرة (4)

جانب من المبادرة (5)
جانب من المبادرة (5)

 


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