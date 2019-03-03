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تعرف على قرارات للنيابة العامة بشأن كلبى القاهرة الجديدة بعد عقرهما مواطنا

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 ص
تعرف على قرارات للنيابة العامة بشأن كلبى القاهرة الجديدة بعد عقرهما مواطنا كلاب - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط الكلبين اللذين عقرا مواطنين بالتجمع الأول، ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطىرى لفحص حالتهما.

واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله في التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة.

بدأت القضية تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تأتى هذه الواقعة بعد أيام من عقر كلبين للطفل محمد إيهاب بالقاهرة الجديدة أيضا.


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