اليوم.. انطلاق ملتقى الأعمال "المصرى - اللبنانى" الخامس بالقاهرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة لملتقى الأعمال "المصرى – اللبنانى” الذى تنظمه الجمعية بالقاهرة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى اللبنانى برئاسة المهندس أحمد السويدى وسفارتى مصر ببيروت وسفارة لبنان بالقاهرة ومكتب التمثيل التجارى فى لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال اليوم الأحد.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الملتقى المصرى اللبنانى الخامس بالقاهرة يبحث الإجراءات المطلوبة وسبل تعزيز التعاون الثنائى فى الأسواق الأفريقية بجانب آفاق التعاون المشترك فى قطاعات مختلفة خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعودتها لريادتها وعمقها الاستراتيجى داخل القارة بجانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارة فى البلدين واستغلال خبرات الجانب اللبنانى فى أسواق القارة السمراء.

وأشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، أن الملتقى سيضع أمام المسئولين فى مصر ولبنان توصيات ومقترحات ورؤية مستقبلية لتحقيق التكامل الاقتصادى فى الصناعة والتجارة فى البلدين ومناقشة معوقات انتقال الأفراد والبضائع ووضع حل جذرى وفعال لملف تجديد تأشيرة الإقامة لرجال الأعمال، كما يبحث آليات وبرامج زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المباشرة المشتركة ودور المصارف والمؤسسات التمويلية فى تنمية حجم التجارة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك فى الملتقى المصرى اللبنانى الخامس وزير الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير التجارة الصناعة بجانب مشاركة الوزير اللبنانى محمد شقير وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية والسفير المصرى بلبنان نزيه النجارى والسفير على الحلبى سفير لبنان بمصر والدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى فى بيروت وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين فى لبنان ومصر ومستثمرين وقادة شركات ومؤسسات عامة فى مختلف القطاعات من البلدين.