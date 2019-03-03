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القبض على نجار مسلح وسائق و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 06:13 م
القبض على نجار مسلح وسائق و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على نجار مسلح وسائق و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ع.م"19 عام مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "احمد.م.ف"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "عبد الرحمن.ا.س"18 عاما عاطل مقيم أبو صوير المحطة بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "إبراهيم.ا.ع"20 عاما عاطل مقيم أبو منصور بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "محمد.م.ا" 21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ح.ع"18 عاما عاطل مقيم المحطة الجديدة بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "أحمد.ف.ع"25 عام نجار مسلح مقيم دائرة مركز منيا القمح شرقية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمد.م.م"26 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمد.ح.ع"25 عاما سائق مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "حسن.س.ح"24 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

 

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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