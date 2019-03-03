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القبض على المتهم بقتل "مدرس" لسرقة "التوك توك" الخاص به فى السلام

الأحد، 03 مارس 2019 03:12 م
القبض على المتهم بقتل "مدرس" لسرقة "التوك توك" الخاص به فى السلام توك توك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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ألقت قوات الأمن، القبض على المتهم بقتل مدرس بمنطقة النهضة بالسلام، لسرقة " التوك توك" الخاص به، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 
كانت كشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر بمنطقة النهضة بالسلام.
 
 
وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى " مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة " التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثه "مصطفي م" سائق "توكتوك" مقتولا وملقي بأحد الشوارع، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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