الشرطة الهندية تعتقل 3 قادة من حزب "جماعة الإسلام" المحظور بكشمير

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اعتقلت الشرطة الهندية اليوم، الأحد، ثلاثة قادة في حزب "جماعة الإسلام" المحظور في الهند، كما أغلقت نحو عشرات المباني التابعة للحزب، وذلك خلال مداهمات شنتها على 6 مناطق بمدينة "جامو" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وقال ضابط بالشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم مصادرة كمية كبيرة من وثائق الإدانة من مقار الحزب التي تم مداهمتها للتحقق منها، مضيفا إلى أنه تم التعرف على 6 أرصدة بنكية تابعة للجماعة المحظورة، وتم إخطار البنوك بتجميدها على الفور.

وكانت الحكومة الهندية أصدرت قرارا يوم الجمعة الماضية بحظر حزب "جماعة الإسلام" ومقره كشمير، لمدة خمس سنوات، متهمة إياه بدعم التطرف في الإقليم المتنازع عليه، كما اعتقلت الشرطة عددا من القادة البارزين وأكثر من 150 ناشطا بالحزب الأسبوع الماضي في "وادي كشمير" الذي يحظي بتواجد كبير لمؤيديه.

ويعيش إقليم كشمير حالة من التوتر الأمني منذ الشهر الماضي عقب مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا على يد جماعة "جيش محمد" المتشددة والتي تتمركز في باكستان، ما أدى إلى نزاع عسكري بين الهند وباكستان خلال الأيام الماضية.

يذكر أن حزب "جماعة الإسلام" تأسس في عام 1942، وشارك في الانتخابات الهندية لأكثر من عقدين، قبل أن يتبنى مطالب باستقلال إقليم كشمير عن الهند.