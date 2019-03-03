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الأحد، 03 مارس 2019 12:46 م
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الداخلية تداهم مصنع وتضبط 10 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

الأحد، 03 مارس 2019 12:12 م
الداخلية تداهم مصنع وتضبط 10 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر مستحضرات تجميل
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والأدوية المقلدة بالقليوبية بداخله أكثر من 10 أطنان مواد مجهولة المصدر ومنتج نهائى، وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط السلع المقلدة التى تضر بصحة المواطنين والإقتصادى القومي.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القليوبية قيام "أشرف.س"  مالك مصنع في الخانكة بإنتاج مستحضرات تجميل وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، مستخدماً خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامات وأسماء تجارية مقلدة ومزورة لكبرى الشركات العاملة فى ذلك المجال، ومدون عليها أنها مسجلة ومرخصة بوزارة الصحة "خلافاً للحقيقة".
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع لجنه فنية من التفتيش الصيدلى تم إستهداف المصنع حيث تم ضبط المتهم، وضبط مدير خطوط الإنتاج بالمصنع "أحمد ح"، ، وعثر بداخل المصنع على 5 خلاطات لخلط المواد الكيماوية سعتها من (400 كيلو جرام حتى 3 طن) وحدتين تقطير مياه وماكينات لحام بلاستيك، فضلاً عن ضبط 15 برميل وزنت 3 طن مواد كيماوية، و7 جوالات ملح طعام وزنت 350كيلو جرام ، و30 كيلو جرام "يوريا" وكمية كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر وزنت 2.500 طن، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية وزنت 500 كيلو جرام، و(4) طـن من مستحضرات التجميل والأدوية "منتج نهائى".
 
أدوات تصنيع مستحضرات التجميل
أدوات تصنيع مستحضرات التجميل

تصنيع مستحضرات التجميل
تصنيع مستحضرات التجميل

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
 
 
 
 

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