5 قرارات لعمومية "الأطباء البيطريين".. أهمها شراء مدة الاشتراك للأعضاء

كتبت آية دعبس

اتخذت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامى، النقيب العام للأطباء البيطريين، والتى تم عقدها اليوم الجمعة 29 مارس 2019، 5 قرارات، هى:

1- اعتماد الجمعية العمومية العادية لميزانية عام 2017.

2- رفض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، زيادة الراتب السنوي لمراقب الحسابات ليصل إلى ١٥ ألف جنيها بدلا من أن يكون ١٠ ألاف جنيها.

3- الموافقة على اعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين.

4- الموافقة على اعتماد الشهادات المهنية.

5- الموافقة على مزيد من الدراسة لموضوع الخصم من الراتب من الأعضاء، لاشتراكات النقابة العامة، والذى وافق المجلس على إضافته كبند من بنود الجمعية العمومية العادية.