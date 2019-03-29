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5 قرارات لعمومية "الأطباء البيطريين".. أهمها شراء مدة الاشتراك للأعضاء

الجمعة، 29 مارس 2019 08:15 م
5 قرارات لعمومية "الأطباء البيطريين".. أهمها شراء مدة الاشتراك للأعضاء نقابة البيطريين
كتبت آية دعبس
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اتخذت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامى، النقيب العام للأطباء البيطريين، والتى تم عقدها اليوم الجمعة 29 مارس 2019، 5 قرارات، هى:
 
1- اعتماد الجمعية العمومية العادية لميزانية عام 2017.
2- رفض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، زيادة الراتب السنوي لمراقب الحسابات ليصل إلى ١٥ ألف جنيها بدلا من أن يكون ١٠ ألاف جنيها.
3- الموافقة على اعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين.
4- الموافقة على اعتماد الشهادات المهنية.
5- الموافقة على مزيد من الدراسة لموضوع الخصم من الراتب من الأعضاء، لاشتراكات النقابة العامة، والذى وافق المجلس على إضافته كبند من بنود الجمعية العمومية العادية.
 
 
 

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