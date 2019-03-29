465 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم بمديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات

اعتمد اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضم (465) إمامًا من أئمة الوزارة إلى عضوية المقارئ.

و قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وهم :

م الاسم المؤهل التقدير المديرية 1 محمد عبد المنعم عبد الغني عيد أصول الدين جيد جدا دمياط 2 رفعت فهمي فارس السيد أبو خضرة شريعة وقانون جيد جدا دمياط 3 عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان السيسي شريعة وقانون جيد جدا دمياط 4 وجدي عوض سعد ابراهيم شريعة وقانون جيد جدا دمياط 5 أحمد حمدي سند عبد الغني شريعة وقانون جيد جدا دمياط 6 محمد أحمد السيد أحمد زهران دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 7 محمد عبد الحي محمود عبدة عثمان غالي دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 8 أحمد محمد محمد السعدوني شعلان شريعة وقانون جيد جدا دمياط 9 حازم سامي الدسوقي متولي الدسوقي شريعة وقانون جيد جدا دمياط 10 محمد علي عبد المنعم غالي دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 11 محمد حسن يونس عبد السلام دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 12 جمعة عادل محمد مرسي غنيم أصول الدين جيد جدا دمياط 13 عبد الوهاب جمال محمود الاسطى أصول الدين جيد جدا دمياط 14 ضياء محمد مرسي خليل حنور شريعة وقانون جيد جدا دمياط 15 محمود محمد محمود زبيدة دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 16 محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني شريعة وقانون جيد جدا دمياط 17 عبدالله أحمد محمد خميس دعوة إسلامية جيد جدا دمياط 18 أحمد أشرف أحمد عثمان أصول الدين جيد جدا دمياط 19 محمد عوض عوض الموافي أصول الدين جيد جدا دمياط 20 ابراهيم احمد احمد علي كراوية أصول الدين جيد جدا دمياط 21 احمد عزيز محمد محمد حجازي أداب وتربية جيد جدا دمياط 22 هاني عبد المنعم محمد علي شريعة وقانون جيد جدا دمياط 23 محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمة قراءات وعلومها جيد جدا دمياط 24 محمد عبدالله محمد عبد الوهاب علوان شريعة وقانون جيد جدا دمياط 25 محمود السيد حاتم عبد المعطي أصول الدين جيد جدا دمياط 26 احمد محمد احمد عبدالكريم دعوة اسلامية جيد جدا دمياط 27 محمد ايوب أبو زيد منصور شريعة وقانون جيد جدا دمياط 28 شعبان فرج الله محمد احمد أصول الدين جيد جدا دمياط 29 طارق محمد العقادي حبيب أصول الدين جيد جدا دمياط 30 اسلام نفاد محمد ابراهيم جبارة أصول الدين جيد جدا دمياط 31 محمد محمد محمود محمد محمد الشرياصي دعوة اسلامية جيد جدا دمياط 32 حسان السيد محمد أبو الفتوح الزهيري دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 33 السعيد محمد سيد أحمد نوح دراسات اسلامية جيد جدا دمياط 34 أحمد فتحى محمد رجب أصول دين جيد جدا أسوان 35 أحمد خلف أحمد عبدالرحيم شريعة وقانون جيد جدا أسوان 36 جمال السيد محمد محمود أصول دين جيد جدا أسوان 37 الحسن أحمد اليمنى أحمد شريعة إسلامية جيد جدا أسوان 38 محمد أحمد حسن محمد التربية جيد جدا أسوان 39 أحمد محمد عبدالفتاح عبدالعال دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 40 محمود على أحمد آدم دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 41 عبدالعزيز دسوقى أبو دوح تربية – لغة عربية جيد جدا أسوان 42 سيد عبدالوهاب السيد ركابى دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 43 أحمد ربيع الطاهر محمد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 44 على محمود على حسين دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 45 حسن أحمد عثمان محمد أصول دين جيد جدا أسوان 46 إبراهيم محمد حسن محمود دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 47 محمود عبدالكريم محمود طاهر دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 48 محمد محمود محمد صالح دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 49 عمر حسان أحمد محمد الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان 50 أحمد حسن أحمد حسن الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان 51 محمد محمود محمد على دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 52 محمد عبدالغفار محمد حامد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 53 أحمد الخطيب حامد محمد الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان 54 عبدالرحمن محمد زاكر محمد تربية جامعة الأزهر جيد جدا أسوان 55 إبراهيم حمدى محمد الأمين محمد شريعة وقانون جيد جدا أسوان 56 حسن محمود سيد محمود دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 57 أحمد نادى محمد همام تربية جيد جدا أسوان 58 عمرو عبدالباسط محمد أحمد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان 59 علاء محمد علي عوض شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 60 محمد مهدي محمد نصر أصول دين جيد جدا أسيوط 61 مصطفى عبد المحسن علي عمران شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 62 محمود عبد الهادي احمد فراج شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 63 هشام محمود حسين عبد الباقي لغة عربية جيد جدا أسيوط 64 علي حمدي محمد حسن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 65 سيد محمد عبد الحكيم ابو زيد أصول دين جيد جدا أسيوط 66 مصطفى محمد خميس أحمد شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 67 أحمد محمد علي عبد الحق تربية أزهر جيد جدا أسيوط 68 عمرو مصطفى حمدان عبد الحميد شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 69 محمود محمد عبد اللاه فرج الله شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 70 زين حسن عقيلي سيد آداب وتربية جيد جدا أسيوط 71 عمرو عبد العال عبد العليم مبارك أصول دين جيد جدا أسيوط 72 محمود عزت راجي محمود آداب وتربية جيد جدا أسيوط 73 عبد المعز حامد أحمد عبدالرحمن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 74 سيد أحمد محمد عبد الرحمن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 75 محمود أحمد علي أحمد آداب وتربية جيد جدا أسيوط 76 محمد حلمي أحمد بخيت أصول دين جيد جدا أسيوط 77 إبراهيم إبراهيم عبد الله مفتاح أصول دين جيد جدا الاسكندرية 78 إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 79 أحمد إبراهيم اليماني بدير دراسات إسلامية جيد جدا الاسكندرية 80 أحمد عبد الرحمن محمد حسين دعوة الإسلامية جيد جدا الاسكندرية 81 إسلام أحمد محمود السمان أصول دين جيد جدا الاسكندرية 82 أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر أصول دين جيد جدا الاسكندرية 83 الحسن إسماعيل إبراهيم العفيفي أصول الدين جيد جدا الاسكندرية 84 الحسين علي أيوب بدرة أصول دين جيد جدا الاسكندرية 85 السعيد خيري السعيد بلايص أصول دين جيد جدا الاسكندرية 86 حسام طه شحاته صالح أصول دين جيد جدا الاسكندرية 87 حسين شحاته محمد الحشاش أصول دين جيد جدا الاسكندرية 88 خالد عبد الحكيم حسين أبو عاصي شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية 89 سعيد الحسيني علي بردة دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 90 طاهر إبراهيم إبراهيم حميدي ليسانس علوم قرآن جيد جدا الاسكندرية 91 عبد الحميد أحمد عبد الحميد الششتاوي أصول دين جيد جدا الاسكندرية 92 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البوهي دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 93 عبد الفتاح قطب إبراهيم صالح شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 94 عبد الله عادل الصاوي أحمد دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 95 عبد الله عاشور أحمد أبو أحمد أصول دين جيد جدا الاسكندرية 96 عبد الله محمد إبراهيم السمان أصول الدين جيد جدا الاسكندرية 97 علي رضا عمر خير الله أصول دين جيد جدا الاسكندرية 98 عماد سعيد مبروك التراس شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية 99 محمد إبراهيم أحمد إسماعيل دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 100 محمد إبراهيم رجب بدر القراءات وعلومها جيد جدا الاسكندرية 101 محمد جلال علي عبد الوهاب القراءات وعلومها جيد جدا الاسكندرية 102 محمد رشاد محمد البلتاجي أصول دين جيد جدا الاسكندرية 103 محمد سمير عبد المنجي يحيى دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 104 محمد عبد الحميد فاروز الحنفي شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 105 محمد عبد الحميد فرج الدليلي أصول الدين جيد جدا الاسكندرية 106 محمد عزب فهمي عبد العاطي عبده شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 107 محمد عيد محمد مصطفى شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 108 محمد مصطفى محمد عيسى أصول دين جيد جدا الاسكندرية 109 محمد يوسف عبد السلام فرار شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية 110 محمود خلف أحمد خليف دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 111 محمود زكريا أبو الفتح علي شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية 112 محمود محمد مصطفى الكلاوي آداب وتربية جيد جدا الاسكندرية 113 مصطفى محمود بخيت حسين أصول الدين جيد جدا الاسكندرية 114 يوسف محمد محمد جمال عمر لغة عربية جيد جدا الاسكندرية 115 محمد احمد صابر عبد المقصود ليسانس تربيه جيد جدا الاسماعيلية 116 محمد عبد العزيز سالم أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 117 السيد إبراهيم السيد محمد ليسانس شريعه جيد جدا الاسماعيلية 118 علاء محمد فتحي عبد الغفار أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 119 محمود السيد حسن عبد العاطي أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 120 محمد عبد العزيز عبد الرحمن دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 121 احمد محمد سليمان عبد الرحمن شريعه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 122 جوده السيد محمد صابر دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 123 ايمن محمد محمود احمد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 124 عبد الرحمن عبد البديع متولي أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 125 احمد عادل محمد محمد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 126 محمود احمد السيد حسين أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 127 محمد مصطفي محمود علي دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 128 غمري محمد سعيد إسماعيل ليسانس تربيه جيد جدا الاسماعيلية 129 احمد عبدالرحمن محمد حسين دراسات اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 130 السيد محمد السيد عبد اللطيف دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 131 محمود جمال أنور امام أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 132 إبراهيم احمد فهمي علي شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 133 نور محمدي شحاته محمد شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 134 محمد عادل محمد محمد شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 135 محمد شريف عبد الحي احمد دراسات اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 136 عبد الرحمن عاطف عبد العزيز شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 137 محمد صقر محمد سعيد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 138 محمد سعيد حسن عبد العزيز دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 139 محمد رمضان عبد الحميد محمد دعوة إسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 140 عبدالله حسن إبراهيم عليان أصول دين جيد جدا الاسماعيلية 141 احمد هانى عبدالعظيم على دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 142 سمير محمد رمضان سليم شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 143 محمد فتحى عبدالحميد مجاهد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية 144 احمد صلاح على محمد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 145 عبدالله على محمد على مصطفى أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 146 احمد حسنى إبراهيم حسن شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية 147 وليد احمد وحيد الزلمه أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 148 احمد صبرى هاشم محمد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية 149 عبدالرحمن عبدالرازق ابو الوفا دعوه اسلاميه جيد جدا الأقصر 150 عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر 151 عبدالرحيم عبدالرسول خضر شريعه وقانون جيد جدا الأقصر 152 عمرو صلاح عبدالحكم دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر 153 محمود عبداللطيف النوبى ابوالوفا ليسانس لغه عربيه جيد جدا الأقصر 154 احمد حسن عبيد عون الله شريعه وقانون جيد جدا الأقصر 155 ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى اصول دين جيد جدا الأقصر 156 حامد على عربى حامد دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر 157 احمد مصطفى سعد على دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر 158 محمد بسيونى عبد السلام مطاوع كلية القران الكريم جيد جدا البحيرة 159 عبد الله سعد عبد الغنى الصياد كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة 160 محمد رجب السيد عليان شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة 161 علاء صبرى عبد السلام عبد المقصود شريعه وقانون جيد جدا البحيرة 162 محمد خالد اسماعيل العسكرى دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 163 احمد ابراهيم يوسف خضر دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 164 محمد رجب حسن احمد كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة 165 رمضان سلامه ابراهيم الشريف كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة 166 ربيع رشاد عبد المجيد الشريف القرات وعلومها جيد جدا البحيرة 167 محمد سامى محمد ناصف كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة 168 احمد شعبان حمد ابراهيم مسلم اصول الدين جيد جدا البحيرة 169 وائل صبرى عيد عبد النبى لغة عربية جيد جدا البحيرة 170 محمد خميس محمد حربى دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 171 اسلام فتحى على حسن درويش دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 172 شعبان عبد السلام حسين عبد الحافظ علوم القران جيد جدا البحيرة 173 رجب محمد عبد الهادى محمد شريعه وقانون جيد جدا البحيرة 174 شوكت عبد المجيد السيد دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 175 موسى السيد ابراهيم شريعه وقانون جيد جدا البحيرة 176 اكرم حامد سعد ابو العنين شريعه وقانون جيد جدا البحيرة 177 محمد رجب محمد زكى على دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 178 سعيد محمود حمد عبد المجيد اصول الدين جيد جدا البحيرة 179 ابراهيم حلمى عسقلانى على دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 180 محمد بشير محمد موسى النجار دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 181 علاء عبد الحليم شوقى ابراهيم شريعه اسلامية جيد جدا البحيرة 182 اسلام رمضان عيد على يوسف دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 183 احمد جمال محمد عوض بسيونى دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 184 احمد ابراهيم جابر حبيب دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 185 احمد السعدنى عبد العزيز طه قران كريم جيد جدا البحيرة 186 خالد عيسى عليوة عبد المنعم اداب وتربية جيد جدا البحيرة 187 طاهر محمد طه سليمان عمار دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 188 احمد على عبد الهادى خليل اصول الدين جيد جدا البحيرة 189 بلال محمد رمضان محمد اصول الدين جيد جدا البحيرة 190 عبدالحميد محمد سعيد عيسى دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 191 محمد صبحى عبد المجيد خيرالله اصول الدين جيد جدا البحيرة 192 مصطفى فرحات محمد عبد الرؤف دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 193 حمادة لملوم عبد الونيس عرقوب اصول الدين جيد جدا البحيرة 194 محمد سليمان محمد الملوانى اداب وتربية جيد جدا البحيرة 195 جميل على محمد متولى دراسات اسلاميه جيد جدا البحيرة 196 محمد شعبان محمد عبد الغنى شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة 197 احمد محمد ابراهيم العشرى دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 198 محمد مسعد سيد احمد محمد جرابيع دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 199 محمد الحسينى محمد حسان شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة 200 سعيد مبروك سعيد عوض اداب وتربية جيد جدا البحيرة 201 اسلام وجيه محمد الشيخ علوم القران جيد جدا البحيرة 202 عمرو عبد اللطيف عبد المالك دعوة اسلاميه جيد جدا البحيرة 203 محمد خيرى حسين إبراهيم دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة 204 عبد الرحمن أحمد حسن سيد شريعــــة قانون جيد جدا الجيزة 205 رجب طلعت على أحمد دعوة إسلاميــــة جيد جدا الجيزة 206 عمرو عبد العزيز عبد اللطيف شريعة وقانون جيد جدا الجيزة 207 محمد محسن حسنين عبد اللطيف دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة 208 محمد عيسى عبد الحكيم عيسى شريعة وقانون جيد جدا الجيزة 209 رمضان محمد عبد المقصود حسن دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة 210 محمد محمد نجيب محمود دعوة إسلامية جيد جدا الجيزة 211 حمد الله حافظ محمد ابراهيم دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة 212 أحمد عبد الهادى محمد محمود كلية تربيـــــة جيد جدا الجيزة 213 ابراهيم صابر على رجب شريعة وقانون جيد جدا الجيزة 214 سيد أحمد محمود عبد الموجود أصول دين جيد جدا الفيوم 215 مصطفى ربيع عبد الخالق أصول دين جيد جدا الفيوم 216 أحمد عبد النبى عبد العاطى شريعة وقانون جيد جدا الفيوم 217 محمود صالح عبد الله عبد العزيز آداب وتربية جيد جدا الفيوم 218 محمد عبدالعظيم حميده عبدالجواد أصول دين جيد جدا الفيوم 219 محمد حسين عبد الرحيم أحمد دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم 220 محمد صلاح محمود على دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم 221 محمود عبد التواب محمود عبد العليم أصول دين جيد جدا الفيوم 222 عمر رجب عبد الله على شريعة وقانون جيد جدا الفيوم 223 محمد صلاح محمود محمد أصول دين جيد جدا الفيوم 224 محمد أحمد يحيى عبدالعظيم دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم 225 عبدالله عمرو محمود صالح دعوة اسلامية جيد جدا الفيوم 226 محمد سعد محمود شحاتة شريعة إسلامية جيد جدا الفيوم 227 عبدالحميد محمد عبدالحميد طنطاوى دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم 228 مصطفى محمد حداد سيد شريعة وقانون جيد جدا الفيوم 229 محمود جمعة عبد العظيم محمد شريعة إسلامية جيد جدا الفيوم 230 كريم سيد محمد محمد سيد شريعة وقانون جيد جدا الفيوم 231 جمعة خلف حافظ عبد النبي دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم 232 محمد ماهر عبد السميع عبدالمالك أصول دين جيد جدا المنيا 233 أحمد محمود عبد الحفيظ محمد دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 234 عطا خلف عطا خلف شريعة وقانون جيد جدا المنيا 235 عادل نادي عبد النعيم محمد شريعة وقانون جيد جدا المنيا 236 أحمد صلاح شعبان فهمي تربية جيد جدا المنيا 237 محمد الفاتح أحمد محمد عبد الرحمن دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 238 أحمد سيد أحمد محمد أصول دين جيد جدا المنيا 239 عبد الله عمر محمد حامد شريعة وقانون جيد جدا المنيا 240 علاء محمود ناجي عب العال دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 241 حسن فتحي سيد أحمد حسن أصول دين جيد جدا المنيا 242 عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 243 علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن شريعة وقانون جيد جدا المنيا 244 مصطفى فرغلي صدقي محمد شريعة وقانون جيد جدا المنيا 245 محمود أحمد محمد عيد أصول دين جيد جدا المنيا 246 عباس محمد عباس خليل أصول دين جيد جدا المنيا 247 محمد محمود سيد محمود علوم قرآن جيد جدا المنيا 248 محمد أحمد عبد الحفيظ شريعة وقانون جيد جدا المنيا 249 عبد الله ناجي محمد عويس أصول دين جيد جدا المنيا 250 محمد أحمد سلطان حماد تربية جيد جدا المنيا 251 محمد فوزي لملوم محمد أصول دين جيد جدا المنيا 252 سامح محمد إبراهيم عيد تربية جيد جدا المنيا 253 حسني علي محمد أحمد دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 254 رجب عثمان أحمد حسن تربية جيد جدا المنيا 255 عبد الله محمود داوود موسى شريعة وقانون جيد جدا المنيا 256 عبد الرحمن محمد عمر علي تربية جيد جدا المنيا 257 مصطفى كامل صدقي حسانين أصول دين جيد جدا المنيا 258 محمد رضا السيد أحمد تربية جيد جدا المنيا 259 أحمد حامد رشاد عبد العظيم دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 260 محمود عبد العال عبد المحسن جاد دراسات إسلامية جيد جدا المنيا 261 حسام الدين محمد عليو دعوة إسلامية جيد جدا سوهاج 262 البدرى حنفى محمود القرآن الكريم جيد جدا سوهاج 263 رجب جاد الكريم بدوى شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج 264 صلاح منتصر سعد شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج 265 محمد على أحمد عبد الرازق دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج 266 محمد محمد عبد العال أبوزيد دعوة لإسلامية جيد جدا سوهاج 267 إسلام فتحى عبدالرحمن شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج 268 عمرو على ثابت أصول دين جيد جدا سوهاج 269 عمر محمد محمد عبد الرحمن أصول دين جيد جدا سوهاج 270 مصعب أمجد عبد الجليل أصول دين جيد جدا سوهاج 271 عبدالرحمن راضى أحمد أصول دين جيد جدا سوهاج 272 أحمد السيد فرغلى تربية جيد جدا سوهاج 273 هيثم عبدالعليم فهمى أصول دين جيد جدا سوهاج 274 مدحت أحمد محمد أصول دين جيد جدا سوهاج 275 محمد رمضان عبدالعظيم دعوة إسلامية جيد جدا سوهاج 276 محمد صلاح فؤاد تربية جيد جدا سوهاج 277 عبدالله محمد محمود دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج 278 محمد يوسف بدرى تربية جيد جدا سوهاج 279 موسى فوزى رفاعى دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج 280 حسن ناصر حسن لغة عربية جيد جدا سوهاج 281 محمد رمضان محمد هاشم دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج 282 محمود علام أحمد عطيفى تربية جيد جدا سوهاج 283 محمد رفعت عبد الباقى شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج 284 محمود عبد ربه جاب الله أصول دين جيد جدا سوهاج 285 عيد سيف عيد عبد الهادى اصول دين جيد جدا شمال سيناء 286 محمد محمود محمد مرسى دراسات اسلامية جيد جدا شمال سيناء 287 احمد سيد احمد عبود تربية جيد جدا شمال سيناء 288 محمود على منصور ابراهيم تربية جيد جدا شمال سيناء 289 محمد عبد الفتاح محمد وهيبى تربية جيد جدا شمال سيناء 290 اسماعيل عبد المنعم فوزى عبد الفضيل شريعة اسلامية جيد جدا شمال سيناء 291 محمد فوزى عليوة عبد الله تربية جيد جدا شمال سيناء 292 ايمن كامل محمد عبد العظيم دراسات اسلامية جيد جدا شمال سيناء 293 محمود وجيه محمد عبد الفتاح آداب وتربية جيد جدا شمال سيناء 294 حسن احمد سليمان احمد اصول دين جيد جدا شمال سيناء 295 احمد محمود عبد العال محمد آداب وتربية جيد جدا شمال سيناء 296 محمود ثروت عبد العظيم احمد دعوة اسلامية جيد جدا شمال سيناء 297 محمد السيد عبد العزيز طنطاوى دعوة اسلامية جيد جدا شمال سيناء 298 احمد محمد ابراهيم عرفة كلية القران الكريم جيد جدا شمال سيناء 299 اسلام احمد جوده عبد العظيم اصول دين جيد جدا شمال سيناء 300 محمد مصطفى ابراهيم السيد درويش شريعة اسلامية جيد جدا شمال سيناء 301 محمد على حسين حشاد اصول دين جيد جدا مرسى مطروح 302 محمد السيد محمد مبارك اصول دين جيد جدا مرسى مطروح 303 احمد عيد عبد العاطى اصول دين جيد جدا مرسى مطروح 304 محمد على اسما عيل ش. قانون جيد جدا مرسى مطروح 305 محمد رمضان عبد العاطى دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 306 محمد محمد على نصار اصول دين جيد جدا مرسى مطروح 307 علاء احمد عفيفى ابو زيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 308 محمد ايهاب عبد الفتاح السيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 309 محمد رضا عبد الجيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 310 عبد الحميد محمد خطاب اصو دين جيد جدا مرسى مطروح 311 مصطفى مختار محمد أصول دين جيد جدا مرسى مطروح 312 بهاء عبد العزيز محمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح 313 احمد محمد سلامة آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح 314 بلال يونس احمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 315 احمد ابراهيم محمد عبد البارى اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح 316 ابراهيم جمعة السعيد آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح 317 محمد بسيونى محمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح 318 اسامة خالد مساعد عبد الحميد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 319 احمد سامى يونس شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح 320 هانى محمد على شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 321 احمد صبحى بسيونى لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح 322 السعيد النادى الطنطاوى اداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح 323 اكرم سعد عباس شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 324 احمد كمال عبد العزيز شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 325 محمد الشحات احمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح 326 محمد منصور محمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 327 محمد فرحات يوسف شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 328 عماد مسعد محمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 329 فاضل حميدو شحاتة شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 330 احمد عبد الواحد اسماعيل لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح 331 اسامة عادل عبد السلام علو م القران جيد جدا مرسى مطروح 332 محمد شوقى صبحى بند ق شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 333 خالد جمال عبد الهادى اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح 334 محمد فوزى دسوقى الجزار شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 335 محمد عبد اللطيف بدير يوسف شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 336 محمود عبد العزيز محمد على لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح 337 محمد عبد الحميد عبد المجيد اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح 338 احمد حجازى عبد الرؤف اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح 339 عبد الغنى خليل عبد الغنى ابراهيم دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 340 حمزة سامى صلاح اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح 341 احمد حمدى داوود شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 342 عبد الرحمن سعيد محمد شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح 343 عبد الرحمن السعيد محفوظ آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح 344 أيمن سعيد صابر السيد منصور الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية 345 محمد سالم أحمد الوكيل الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية 346 محمد صلاح محمد الفرارجي أصول الدين جيد جدا القليوبية 347 إبراهيم محمد عبد الحميد أحمد أصول الدين جيد جدا القليوبية 348 فارس خالد محمد حماد اسماعيل الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية 349 أحمد جمال علي أحمد أصول الدين جيد جدا القليوبية 350 عماد حمدي محمد منصور شلبي الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية 351 محمود صبري عبد النبي عبدالمحسن الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية 352 حافظ محمد حافظ أحمد الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية 353 هيثم سعيد محمود علي تربية جيد جدا القليوبية 354 رمضان عبدالفتاح عبدالعزيز إبراهيم تربية جيد جدا القليوبية 355 أحمد فهمي كامل منصور دراسات إسلامية جيد جدا القليوبية 356 محمد علاء عبد العليم عبد المطلب أصول الدين جيد جدا القليوبية 357 سيد عبد الحكيم عبد الله بيومي أصول الدين جيد جدا القليوبية 358 ناجي السيد عيد عودة الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية 359 محمود عبد العزيز محمد شوشة القرآن وعلومه جيد جدا القليوبية 360 مصطفى اسماعيل مصطفى يوسف تربية جيد جدا القليوبية 361 محمد عبد الكريم محمود عبد الفتاح تربية جيد جدا القليوبية 362 محمود محمد عبيد محمد الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية 363 محمود فوزي عبد الله الخولي كلية القرآن الكريم جيد جدا القليوبية 364 محمد نبيل السيد البرلسي الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية 365 محمد أحمد عبد السلام أحمد اللغة العربية جيد جدا القليوبية 366 محمد مجدي منير عبد الجواد أصول الدين جيد جدا القليوبية 367 عبدالرحمن خيري عبدالرحمن معوض كلية القرآن الكريم جيد جدا القليوبية 368 محمد إبراهيم محمد طعيمة أصول الدين جيد جدا القليوبية 369 مؤمن طه عبد الحفيظ علي دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 370 علي سيد عبد الوهاب أصول الدين جيد جدا بني سويف 371 جمال عيد محمد عبد المجيد دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 372 طارق محمد محمود دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 373 أحمد كمال محمد آداب وتربية جيد جدا بني سويف 374 محمد سيد أحمد بكري دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 375 عبد الرحمن غانم دياب آداب وتربية جيد جدا بني سويف 376 حميدة سيد إبراهيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 377 علي شعبان علي آداب وتربية جيد جدا بني سويف 378 محمد سلطان قرني شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 379 أحمد طه أحمد علوم قرآن جيد جدا بني سويف 380 محمد طه عبد المحسن دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 381 خالد عبد الرؤوف صديق دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 382 محمود جمال علواني شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 383 إسلام أشرف حمدان دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 384 ربيع محمد طه القراءات وعلومها جيد جدا بني سويف 385 علي رجب علي شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 386 كامل محمد كامل شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 387 أحمد مسعد أحمد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 388 علاء محمد عبد الرحيم آداب وتربية جيد جدا بني سويف 389 محمود محمد نادي آداب وتربية جيد جدا بني سويف 390 حمادة ربيع حسن آداب وتربية جيد جدا بني سويف 391 محمد سيد محمد شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 392 علي أحمد عويس أصول دين جيد جدا بني سويف 393 حمدان عثمان أحمد القراءات وعلومها جيد جدا بني سويف 394 حاتم محمد علي آداب وتربية جيد جدا بني سويف 395 عمر محمد محمد آداب وتربية جيد جدا بني سويف 396 محمد مبروك مرسي شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 397 سيد محمد السيد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 398 حمزة محمد سيد آداب وتربية جيد جدا بني سويف 399 طه مصطفى رياض أصول دين جيد جدا بني سويف 400 ربيع محمد حسن آداب وتربية جيد جدا بني سويف 401 حجازي أحمد فتح الباب آداب وتربية جيد جدا بني سويف 402 عمر سعيد عبد العظيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 403 أحمد محمد حسين دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 404 عمر سيد سيد أصول دين جيد جدا بني سويف 405 أبو بكر عبد الستار حميدة شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 406 قرني منصور محمد دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 407 حسام منصور محمد متولي شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 408 حسين محمود حسن شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف 409 أحمد عبد التواب مشرف آداب وتربية جيد جدا بني سويف 410 عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 411 أحمد شعبان محمود دياب آداب وتربية جيد جدا بني سويف 412 أحمد جمال إبراهيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف 413 سعد معاذ حسن علوم قرآن جيد جدا بني سويف 414 شريف رمضان راضي آداب وتربية جيد جدا بني سويف 415 إسلام محمود السيد محمد الشريعة الإسلامية جيد جدا الوادي الجديد 416 بدري علي علي محمد أصول الدين جيد جدا الوادي الجديد 417 حمام يسري ناصح أبيض الآداب والتربية جيد جدا الوادي الجديد 418 أحمد علي خليفة محمد أصول الدين جيد جدا الوادي الجديد 419 حسين سيد أحمد علي الشريعة والقانون جيد جدا الوادي الجديد 420 محمد محمد عبدالحي عبداللطيف أصول الدين جيد جدا السويس 421 أحمد محمد أحمد محمود الشريعة والقانون جيد جدا السويس 422 محمد أمين سعيد محمد أصول الدين جيد جدا السويس 423 محمد عبدالمولي طه عبدالعال اللغة العربية جيد جدا السويس 424 عيد عبدالواحد فاضل عبدالحميد شريعة إسلامية جيد جدا السويس 425 محمد سعيد منصور علي أصول الدين جيد جدا السويس 426 أحمد محمد السعيد السعيد الآداب والتربية جيد جدا السويس 427 محمد الحسينى منصور إبراهيم العيوطى دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة 428 محمود إبراهيم محمد على دراسات إسلامية جيد جدا القاهرة 429 محمد مرضى محمد على دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة 430 وائل عادل إسماعيل حسب النبى دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة 431 محمود سعيد محمود حبيب أصول دين جيد جدا القاهرة 432 جهاد عبدالحميد السعيد ابراهيم دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة 433 الصاوى عبدالحميد عبدالله أبوطالب القرآن الكريم جيد جدا القاهرة 434 مصطفى أحمد محمد حسنين أصول دين جيد جدا القاهرة 435 علي محمد عبدالحكيم عبد اللاه شريعة وقانون جيد جدا القاهرة 436 احمد لطفى حسن السيد دعوة اسلامية جيد جدا كفر الشيخ 437 محمود على ابراهيم قاسم دعوة اسلامية جيد جدا كفر الشيخ 438 عبدالله محمد على يونس لغات ترجمة جيد جدا البحر الأحمر 439 محمد مسعد محمد غزالى لغات وترجمة جيد جدا البحر الأحمر 440 شعبان محمد على ابراهيم دراسات اسلامية جيد جدا البحر الأحمر 441 عبد اللاه حمدى محمد على اصول دين جيد جدا البحر الأحمر 442 سامح شوقى مزيد عبد الغنى اصول دين جيد جدا البحر الأحمر 443 رمضان رجب محمد تمام الدعوة الاسلامية جيد جدا البحر الأحمر 444 محمد جبريل عبدالعال حسن التربية جيد جدا البحر الأحمر 445 معتز عبدالفتاح محمد اسماعيل القرآن الكريم جيد جدا البحر الأحمر 446 عادل صلاح على أحمد دعوة إسلامية جيد جدا بورسعيد 447 أحمد عبد الناصف محمد أحمد شريعة وقانون جيد جدا بورسعيد 448 أحمد الحنفي أحمد الحنفي عوض دراسات إسلامية جيد جدا بورسعيد 449 خالد محمد خير محمد حسن التربية جيد جدا قنا 450 احمد سيد عطا الله احمد الدراسات الاسلامية جيد جدا قنا 451 محمود ادفاوى محمد جاد المولى ك اصول الدين جيد جدا قنا 452 محمود عبدالغفار شكرى محمد ك الشريعة والقانون جيد جدا قنا 453 محمد حسن نورالدين على الدراسات الإسلامية جيد جدا قنا 454 محمود محمد احمد احمد اصول الدين جيد جدا قنا 455 محمد أبوالوفا سليمان احمد التربية بالأزهر جيد جدا قنا 456 أحمد أحمد جاويد محمد التربية بالأزهر جيد جدا قنا 457 جمال عبد الحميد رزق عبده الدعوة جيد جدا قنا 458 محمد حسن حسن السباعى أصول دين جيد جدا الغربية 459 محمد ابو النجا السيد ابو النجا آداب وتربية جيد جدا الغربية 460 محمد ابراهيم محمود عليوة شريعة اسلامية جيد جدا الغربية 461 محمود عبداللطيف بلتاجى سعادة شريعة وقانون جيد جدا الغربية 462 ماجد احمد عبدالحليم رمضان أصول دين جيد جدا الغربية 463 محمد عبدالكريم كامل عطية ليسانس أصول دين جيد جدًا الشرقية 464 إبراهيم محمد عبدالكريم محمد دعوة اسلامية جيد جدًا الشرقية 465 إبراهيم المتولي محمد إبراهيم شريعة إسلامية جيد جدا الدقهلية

على أن يوزعوا على مقارئ جديدة بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 / 5 / 2019م.

وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

ويتوقف الاعتماد النهائي على اعتماد توزيعهم على المقارئ واعتماد التوزيع من رئيس القطاع الديني.