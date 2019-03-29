465 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم بمديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات

اعتمد اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضم (465) إمامًا من أئمة الوزارة إلى عضوية المقارئ.
و قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وهم :
|م
|الاسم
|المؤهل
|التقدير
|المديرية
|1
|محمد عبد المنعم عبد الغني عيد
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|2
|رفعت فهمي فارس السيد أبو خضرة
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|3
|عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان السيسي
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|4
|وجدي عوض سعد ابراهيم
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|5
|أحمد حمدي سند عبد الغني
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|6
|محمد أحمد السيد أحمد زهران
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|7
|محمد عبد الحي محمود عبدة عثمان غالي
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|8
|أحمد محمد محمد السعدوني شعلان
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|9
|حازم سامي الدسوقي متولي الدسوقي
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|10
|محمد علي عبد المنعم غالي
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|11
|محمد حسن يونس عبد السلام
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|12
|جمعة عادل محمد مرسي غنيم
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|13
|عبد الوهاب جمال محمود الاسطى
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|14
|ضياء محمد مرسي خليل حنور
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|15
|محمود محمد محمود زبيدة
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|16
|محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|17
|عبدالله أحمد محمد خميس
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|18
|أحمد أشرف أحمد عثمان
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|19
|محمد عوض عوض الموافي
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|20
|ابراهيم احمد احمد علي كراوية
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|21
|احمد عزيز محمد محمد حجازي
|أداب وتربية
|جيد جدا
|دمياط
|22
|هاني عبد المنعم محمد علي
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|23
|محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمة
|قراءات وعلومها
|جيد جدا
|دمياط
|24
|محمد عبدالله محمد عبد الوهاب علوان
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|25
|محمود السيد حاتم عبد المعطي
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|26
|احمد محمد احمد عبدالكريم
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|27
|محمد ايوب أبو زيد منصور
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|دمياط
|28
|شعبان فرج الله محمد احمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|29
|طارق محمد العقادي حبيب
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|30
|اسلام نفاد محمد ابراهيم جبارة
|أصول الدين
|جيد جدا
|دمياط
|31
|محمد محمد محمود محمد محمد الشرياصي
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|32
|حسان السيد محمد أبو الفتوح الزهيري
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|33
|السعيد محمد سيد أحمد نوح
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|دمياط
|34
|أحمد فتحى محمد رجب
|أصول دين
|جيد جدا
|أسوان
|35
|أحمد خلف أحمد عبدالرحيم
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسوان
|36
|جمال السيد محمد محمود
|أصول دين
|جيد جدا
|أسوان
|37
|الحسن أحمد اليمنى أحمد
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|38
|محمد أحمد حسن محمد
|التربية
|جيد جدا
|أسوان
|39
|أحمد محمد عبدالفتاح عبدالعال
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|40
|محمود على أحمد آدم
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|41
|عبدالعزيز دسوقى أبو دوح
|تربية – لغة عربية
|جيد جدا
|أسوان
|42
|سيد عبدالوهاب السيد ركابى
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|43
|أحمد ربيع الطاهر محمد
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|44
|على محمود على حسين
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|45
|حسن أحمد عثمان محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|أسوان
|46
|إبراهيم محمد حسن محمود
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|47
|محمود عبدالكريم محمود طاهر
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|48
|محمد محمود محمد صالح
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|49
|عمر حسان أحمد محمد
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|50
|أحمد حسن أحمد حسن
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|51
|محمد محمود محمد على
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|52
|محمد عبدالغفار محمد حامد
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|53
|أحمد الخطيب حامد محمد
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|54
|عبدالرحمن محمد زاكر محمد
|تربية جامعة الأزهر
|جيد جدا
|أسوان
|55
|إبراهيم حمدى محمد الأمين محمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسوان
|56
|حسن محمود سيد محمود
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|57
|أحمد نادى محمد همام
|تربية
|جيد جدا
|أسوان
|58
|عمرو عبدالباسط محمد أحمد
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|أسوان
|59
|علاء محمد علي عوض
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|60
|محمد مهدي محمد نصر
|أصول دين
|جيد جدا
|أسيوط
|61
|مصطفى عبد المحسن علي عمران
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|62
|محمود عبد الهادي احمد فراج
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|63
|هشام محمود حسين عبد الباقي
|لغة عربية
|جيد جدا
|أسيوط
|64
|علي حمدي محمد حسن
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|65
|سيد محمد عبد الحكيم ابو زيد
|أصول دين
|جيد جدا
|أسيوط
|66
|مصطفى محمد خميس أحمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|67
|أحمد محمد علي عبد الحق
|تربية أزهر
|جيد جدا
|أسيوط
|68
|عمرو مصطفى حمدان عبد الحميد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|69
|محمود محمد عبد اللاه فرج الله
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|70
|زين حسن عقيلي سيد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|أسيوط
|71
|عمرو عبد العال عبد العليم مبارك
|أصول دين
|جيد جدا
|أسيوط
|72
|محمود عزت راجي محمود
|آداب وتربية
|جيد جدا
|أسيوط
|73
|عبد المعز حامد أحمد عبدالرحمن
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|74
|سيد أحمد محمد عبد الرحمن
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|أسيوط
|75
|محمود أحمد علي أحمد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|أسيوط
|76
|محمد حلمي أحمد بخيت
|أصول دين
|جيد جدا
|أسيوط
|77
|إبراهيم إبراهيم عبد الله مفتاح
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|78
|إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|79
|أحمد إبراهيم اليماني بدير
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|80
|أحمد عبد الرحمن محمد حسين
|دعوة الإسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|81
|إسلام أحمد محمود السمان
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|82
|أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|83
|الحسن إسماعيل إبراهيم العفيفي
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|84
|الحسين علي أيوب بدرة
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|85
|السعيد خيري السعيد بلايص
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|86
|حسام طه شحاته صالح
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|87
|حسين شحاته محمد الحشاش
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|88
|خالد عبد الحكيم حسين أبو عاصي
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الاسكندرية
|89
|سعيد الحسيني علي بردة
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|90
|طاهر إبراهيم إبراهيم حميدي
|ليسانس علوم قرآن
|جيد جدا
|الاسكندرية
|91
|عبد الحميد أحمد عبد الحميد الششتاوي
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|92
|عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البوهي
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|93
|عبد الفتاح قطب إبراهيم صالح
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|94
|عبد الله عادل الصاوي أحمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|95
|عبد الله عاشور أحمد أبو أحمد
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|96
|عبد الله محمد إبراهيم السمان
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|97
|علي رضا عمر خير الله
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|98
|عماد سعيد مبروك التراس
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الاسكندرية
|99
|محمد إبراهيم أحمد إسماعيل
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|100
|محمد إبراهيم رجب بدر
|القراءات وعلومها
|جيد جدا
|الاسكندرية
|101
|محمد جلال علي عبد الوهاب
|القراءات وعلومها
|جيد جدا
|الاسكندرية
|102
|محمد رشاد محمد البلتاجي
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|103
|محمد سمير عبد المنجي يحيى
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|104
|محمد عبد الحميد فاروز الحنفي
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|105
|محمد عبد الحميد فرج الدليلي
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|106
|محمد عزب فهمي عبد العاطي عبده
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|107
|محمد عيد محمد مصطفى
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|108
|محمد مصطفى محمد عيسى
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|109
|محمد يوسف عبد السلام فرار
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الاسكندرية
|110
|محمود خلف أحمد خليف
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|111
|محمود زكريا أبو الفتح علي
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|112
|محمود محمد مصطفى الكلاوي
|آداب وتربية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|113
|مصطفى محمود بخيت حسين
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسكندرية
|114
|يوسف محمد محمد جمال عمر
|لغة عربية
|جيد جدا
|الاسكندرية
|115
|محمد احمد صابر عبد المقصود
|ليسانس تربيه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|116
|محمد عبد العزيز سالم
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|117
|السيد إبراهيم السيد محمد
|ليسانس شريعه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|118
|علاء محمد فتحي عبد الغفار
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|119
|محمود السيد حسن عبد العاطي
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|120
|محمد عبد العزيز عبد الرحمن
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|121
|احمد محمد سليمان عبد الرحمن
|شريعه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|122
|جوده السيد محمد صابر
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|123
|ايمن محمد محمود احمد
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|124
|عبد الرحمن عبد البديع متولي
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|125
|احمد عادل محمد محمد
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|126
|محمود احمد السيد حسين
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|127
|محمد مصطفي محمود علي
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|128
|غمري محمد سعيد إسماعيل
|ليسانس تربيه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|129
|احمد عبدالرحمن محمد حسين
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|130
|السيد محمد السيد عبد اللطيف
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|131
|محمود جمال أنور امام
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|132
|إبراهيم احمد فهمي علي
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|133
|نور محمدي شحاته محمد
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|134
|محمد عادل محمد محمد
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|135
|محمد شريف عبد الحي احمد
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|136
|عبد الرحمن عاطف عبد العزيز
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|137
|محمد صقر محمد سعيد
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|138
|محمد سعيد حسن عبد العزيز
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|139
|محمد رمضان عبد الحميد محمد
|دعوة إسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|140
|عبدالله حسن إبراهيم عليان
|أصول دين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|141
|احمد هانى عبدالعظيم على
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|142
|سمير محمد رمضان سليم
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|143
|محمد فتحى عبدالحميد مجاهد
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|144
|احمد صلاح على محمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|145
|عبدالله على محمد على مصطفى
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|146
|احمد حسنى إبراهيم حسن
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|147
|وليد احمد وحيد الزلمه
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|148
|احمد صبرى هاشم محمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|الاسماعيلية
|149
|عبدالرحمن عبدالرازق ابو الوفا
|دعوه اسلاميه
|جيد جدا
|الأقصر
|150
|عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الأقصر
|151
|عبدالرحيم عبدالرسول خضر
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الأقصر
|152
|عمرو صلاح عبدالحكم
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الأقصر
|153
|محمود عبداللطيف النوبى ابوالوفا
|ليسانس لغه عربيه
|جيد جدا
|الأقصر
|154
|احمد حسن عبيد عون الله
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|الأقصر
|155
|ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى
|اصول دين
|جيد جدا
|الأقصر
|156
|حامد على عربى حامد
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الأقصر
|157
|احمد مصطفى سعد على
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|الأقصر
|158
|محمد بسيونى عبد السلام مطاوع
|كلية القران الكريم
|جيد جدا
|البحيرة
|159
|عبد الله سعد عبد الغنى الصياد
|كلية القرات وعلومها
|جيد جدا
|البحيرة
|160
|محمد رجب السيد عليان
|شريعه اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|161
|علاء صبرى عبد السلام عبد المقصود
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|البحيرة
|162
|محمد خالد اسماعيل العسكرى
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|163
|احمد ابراهيم يوسف خضر
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|164
|محمد رجب حسن احمد
|كلية القرات وعلومها
|جيد جدا
|البحيرة
|165
|رمضان سلامه ابراهيم الشريف
|كلية القرات وعلومها
|جيد جدا
|البحيرة
|166
|ربيع رشاد عبد المجيد الشريف
|القرات وعلومها
|جيد جدا
|البحيرة
|167
|محمد سامى محمد ناصف
|كلية القرات وعلومها
|جيد جدا
|البحيرة
|168
|احمد شعبان حمد ابراهيم مسلم
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|169
|وائل صبرى عيد عبد النبى
|لغة عربية
|جيد جدا
|البحيرة
|170
|محمد خميس محمد حربى
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|171
|اسلام فتحى على حسن درويش
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|172
|شعبان عبد السلام حسين عبد الحافظ
|علوم القران
|جيد جدا
|البحيرة
|173
|رجب محمد عبد الهادى محمد
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|البحيرة
|174
|شوكت عبد المجيد السيد
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|175
|موسى السيد ابراهيم
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|البحيرة
|176
|اكرم حامد سعد ابو العنين
|شريعه وقانون
|جيد جدا
|البحيرة
|177
|محمد رجب محمد زكى على
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|178
|سعيد محمود حمد عبد المجيد
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|179
|ابراهيم حلمى عسقلانى على
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|180
|محمد بشير محمد موسى النجار
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|181
|علاء عبد الحليم شوقى ابراهيم
|شريعه اسلامية
|جيد جدا
|البحيرة
|182
|اسلام رمضان عيد على يوسف
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|183
|احمد جمال محمد عوض بسيونى
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|184
|احمد ابراهيم جابر حبيب
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|185
|احمد السعدنى عبد العزيز طه
|قران كريم
|جيد جدا
|البحيرة
|186
|خالد عيسى عليوة عبد المنعم
|اداب وتربية
|جيد جدا
|البحيرة
|187
|طاهر محمد طه سليمان عمار
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|188
|احمد على عبد الهادى خليل
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|189
|بلال محمد رمضان محمد
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|190
|عبدالحميد محمد سعيد عيسى
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|191
|محمد صبحى عبد المجيد خيرالله
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|192
|مصطفى فرحات محمد عبد الرؤف
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|193
|حمادة لملوم عبد الونيس عرقوب
|اصول الدين
|جيد جدا
|البحيرة
|194
|محمد سليمان محمد الملوانى
|اداب وتربية
|جيد جدا
|البحيرة
|195
|جميل على محمد متولى
|دراسات اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|196
|محمد شعبان محمد عبد الغنى
|شريعه اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|197
|احمد محمد ابراهيم العشرى
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|198
|محمد مسعد سيد احمد محمد جرابيع
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|199
|محمد الحسينى محمد حسان
|شريعه اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|200
|سعيد مبروك سعيد عوض
|اداب وتربية
|جيد جدا
|البحيرة
|201
|اسلام وجيه محمد الشيخ
|علوم القران
|جيد جدا
|البحيرة
|202
|عمرو عبد اللطيف عبد المالك
|دعوة اسلاميه
|جيد جدا
|البحيرة
|203
|محمد خيرى حسين إبراهيم
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|الجيزة
|204
|عبد الرحمن أحمد حسن سيد
|شريعــــة قانون
|جيد جدا
|الجيزة
|205
|رجب طلعت على أحمد
|دعوة إسلاميــــة
|جيد جدا
|الجيزة
|206
|عمرو عبد العزيز عبد اللطيف
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الجيزة
|207
|محمد محسن حسنين عبد اللطيف
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|الجيزة
|208
|محمد عيسى عبد الحكيم عيسى
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الجيزة
|209
|رمضان محمد عبد المقصود حسن
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|الجيزة
|210
|محمد محمد نجيب محمود
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الجيزة
|211
|حمد الله حافظ محمد ابراهيم
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|الجيزة
|212
|أحمد عبد الهادى محمد محمود
|كلية تربيـــــة
|جيد جدا
|الجيزة
|213
|ابراهيم صابر على رجب
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الجيزة
|214
|سيد أحمد محمود عبد الموجود
|أصول دين
|جيد جدا
|الفيوم
|215
|مصطفى ربيع عبد الخالق
|أصول دين
|جيد جدا
|الفيوم
|216
|أحمد عبد النبى عبد العاطى
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الفيوم
|217
|محمود صالح عبد الله عبد العزيز
|آداب وتربية
|جيد جدا
|الفيوم
|218
|محمد عبدالعظيم حميده عبدالجواد
|أصول دين
|جيد جدا
|الفيوم
|219
|محمد حسين عبد الرحيم أحمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|220
|محمد صلاح محمود على
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|221
|محمود عبد التواب محمود عبد العليم
|أصول دين
|جيد جدا
|الفيوم
|222
|عمر رجب عبد الله على
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الفيوم
|223
|محمد صلاح محمود محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|الفيوم
|224
|محمد أحمد يحيى عبدالعظيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|225
|عبدالله عمرو محمود صالح
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|226
|محمد سعد محمود شحاتة
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|227
|عبدالحميد محمد عبدالحميد طنطاوى
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|228
|مصطفى محمد حداد سيد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الفيوم
|229
|محمود جمعة عبد العظيم محمد
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|230
|كريم سيد محمد محمد سيد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|الفيوم
|231
|جمعة خلف حافظ عبد النبي
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|الفيوم
|232
|محمد ماهر عبد السميع عبدالمالك
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|233
|أحمد محمود عبد الحفيظ محمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|234
|عطا خلف عطا خلف
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|235
|عادل نادي عبد النعيم محمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|236
|أحمد صلاح شعبان فهمي
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|237
|محمد الفاتح أحمد محمد عبد الرحمن
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|238
|أحمد سيد أحمد محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|239
|عبد الله عمر محمد حامد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|240
|علاء محمود ناجي عب العال
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|241
|حسن فتحي سيد أحمد حسن
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|242
|عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|243
|علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|244
|مصطفى فرغلي صدقي محمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|245
|محمود أحمد محمد عيد
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|246
|عباس محمد عباس خليل
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|247
|محمد محمود سيد محمود
|علوم قرآن
|جيد جدا
|المنيا
|248
|محمد أحمد عبد الحفيظ
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|249
|عبد الله ناجي محمد عويس
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|250
|محمد أحمد سلطان حماد
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|251
|محمد فوزي لملوم محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|252
|سامح محمد إبراهيم عيد
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|253
|حسني علي محمد أحمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|254
|رجب عثمان أحمد حسن
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|255
|عبد الله محمود داوود موسى
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|المنيا
|256
|عبد الرحمن محمد عمر علي
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|257
|مصطفى كامل صدقي حسانين
|أصول دين
|جيد جدا
|المنيا
|258
|محمد رضا السيد أحمد
|تربية
|جيد جدا
|المنيا
|259
|أحمد حامد رشاد عبد العظيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|260
|محمود عبد العال عبد المحسن جاد
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|المنيا
|261
|حسام الدين محمد عليو
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|262
|البدرى حنفى محمود
|القرآن الكريم
|جيد جدا
|سوهاج
|263
|رجب جاد الكريم بدوى
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|264
|صلاح منتصر سعد
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|265
|محمد على أحمد عبد الرازق
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|266
|محمد محمد عبد العال أبوزيد
|دعوة لإسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|267
|إسلام فتحى عبدالرحمن
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|268
|عمرو على ثابت
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|269
|عمر محمد محمد عبد الرحمن
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|270
|مصعب أمجد عبد الجليل
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|271
|عبدالرحمن راضى أحمد
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|272
|أحمد السيد فرغلى
|تربية
|جيد جدا
|سوهاج
|273
|هيثم عبدالعليم فهمى
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|274
|مدحت أحمد محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|275
|محمد رمضان عبدالعظيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|276
|محمد صلاح فؤاد
|تربية
|جيد جدا
|سوهاج
|277
|عبدالله محمد محمود
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|278
|محمد يوسف بدرى
|تربية
|جيد جدا
|سوهاج
|279
|موسى فوزى رفاعى
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|280
|حسن ناصر حسن
|لغة عربية
|جيد جدا
|سوهاج
|281
|محمد رمضان محمد هاشم
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|282
|محمود علام أحمد عطيفى
|تربية
|جيد جدا
|سوهاج
|283
|محمد رفعت عبد الباقى
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|سوهاج
|284
|محمود عبد ربه جاب الله
|أصول دين
|جيد جدا
|سوهاج
|285
|عيد سيف عيد عبد الهادى
|اصول دين
|جيد جدا
|شمال سيناء
|286
|محمد محمود محمد مرسى
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|287
|احمد سيد احمد عبود
|تربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|288
|محمود على منصور ابراهيم
|تربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|289
|محمد عبد الفتاح محمد وهيبى
|تربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|290
|اسماعيل عبد المنعم فوزى عبد الفضيل
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|291
|محمد فوزى عليوة عبد الله
|تربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|292
|ايمن كامل محمد عبد العظيم
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|293
|محمود وجيه محمد عبد الفتاح
|آداب وتربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|294
|حسن احمد سليمان احمد
|اصول دين
|جيد جدا
|شمال سيناء
|295
|احمد محمود عبد العال محمد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|296
|محمود ثروت عبد العظيم احمد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|297
|محمد السيد عبد العزيز طنطاوى
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|298
|احمد محمد ابراهيم عرفة
|كلية القران الكريم
|جيد جدا
|شمال سيناء
|299
|اسلام احمد جوده عبد العظيم
|اصول دين
|جيد جدا
|شمال سيناء
|300
|محمد مصطفى ابراهيم السيد درويش
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|شمال سيناء
|301
|محمد على حسين حشاد
|اصول دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|302
|محمد السيد محمد مبارك
|اصول دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|303
|احمد عيد عبد العاطى
|اصول دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|304
|محمد على اسما عيل
|ش. قانون
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|305
|محمد رمضان عبد العاطى
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|306
|محمد محمد على نصار
|اصول دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|307
|علاء احمد عفيفى ابو زيد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|308
|محمد ايهاب عبد الفتاح السيد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|309
|محمد رضا عبد الجيد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|310
|عبد الحميد محمد خطاب
|اصو دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|311
|مصطفى مختار محمد
|أصول دين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|312
|بهاء عبد العزيز محمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|313
|احمد محمد سلامة
|آداب وتربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|314
|بلال يونس احمد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|315
|احمد ابراهيم محمد عبد البارى
|اصول الدين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|316
|ابراهيم جمعة السعيد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|317
|محمد بسيونى محمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|318
|اسامة خالد مساعد عبد الحميد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|319
|احمد سامى يونس
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|320
|هانى محمد على
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|321
|احمد صبحى بسيونى
|لغة عربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|322
|السعيد النادى الطنطاوى
|اداب وتربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|323
|اكرم سعد عباس
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|324
|احمد كمال عبد العزيز
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|325
|محمد الشحات احمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|326
|محمد منصور محمد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|327
|محمد فرحات يوسف
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|328
|عماد مسعد محمد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|329
|فاضل حميدو شحاتة
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|330
|احمد عبد الواحد اسماعيل
|لغة عربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|331
|اسامة عادل عبد السلام
|علو م القران
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|332
|محمد شوقى صبحى بند ق
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|333
|خالد جمال عبد الهادى
|اصول الدين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|334
|محمد فوزى دسوقى الجزار
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|335
|محمد عبد اللطيف بدير يوسف
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|336
|محمود عبد العزيز محمد على
|لغة عربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|337
|محمد عبد الحميد عبد المجيد
|اصول الدين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|338
|احمد حجازى عبد الرؤف
|اصول الدين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|339
|عبد الغنى خليل عبد الغنى ابراهيم
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|340
|حمزة سامى صلاح
|اصول الدين
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|341
|احمد حمدى داوود
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|342
|عبد الرحمن سعيد محمد
|شريعة اسلامية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|343
|عبد الرحمن السعيد محفوظ
|آداب وتربية
|جيد جدا
|مرسى مطروح
|344
|أيمن سعيد صابر السيد منصور
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|345
|محمد سالم أحمد الوكيل
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|346
|محمد صلاح محمد الفرارجي
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|347
|إبراهيم محمد عبد الحميد أحمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|348
|فارس خالد محمد حماد اسماعيل
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|349
|أحمد جمال علي أحمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|350
|عماد حمدي محمد منصور شلبي
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|351
|محمود صبري عبد النبي عبدالمحسن
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|352
|حافظ محمد حافظ أحمد
|الشريعة و القانون
|جيد جدا
|القليوبية
|353
|هيثم سعيد محمود علي
|تربية
|جيد جدا
|القليوبية
|354
|رمضان عبدالفتاح عبدالعزيز إبراهيم
|تربية
|جيد جدا
|القليوبية
|355
|أحمد فهمي كامل منصور
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|القليوبية
|356
|محمد علاء عبد العليم عبد المطلب
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|357
|سيد عبد الحكيم عبد الله بيومي
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|358
|ناجي السيد عيد عودة
|الشريعة و القانون
|جيد جدا
|القليوبية
|359
|محمود عبد العزيز محمد شوشة
|القرآن وعلومه
|جيد جدا
|القليوبية
|360
|مصطفى اسماعيل مصطفى يوسف
|تربية
|جيد جدا
|القليوبية
|361
|محمد عبد الكريم محمود عبد الفتاح
|تربية
|جيد جدا
|القليوبية
|362
|محمود محمد عبيد محمد
|الشريعة و القانون
|جيد جدا
|القليوبية
|363
|محمود فوزي عبد الله الخولي
|كلية القرآن الكريم
|جيد جدا
|القليوبية
|364
|محمد نبيل السيد البرلسي
|الشريعة و القانون
|جيد جدا
|القليوبية
|365
|محمد أحمد عبد السلام أحمد
|اللغة العربية
|جيد جدا
|القليوبية
|366
|محمد مجدي منير عبد الجواد
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|367
|عبدالرحمن خيري عبدالرحمن معوض
|كلية القرآن الكريم
|جيد جدا
|القليوبية
|368
|محمد إبراهيم محمد طعيمة
|أصول الدين
|جيد جدا
|القليوبية
|369
|مؤمن طه عبد الحفيظ علي
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|370
|علي سيد عبد الوهاب
|أصول الدين
|جيد جدا
|بني سويف
|371
|جمال عيد محمد عبد المجيد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|372
|طارق محمد محمود
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|373
|أحمد كمال محمد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|374
|محمد سيد أحمد بكري
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|375
|عبد الرحمن غانم دياب
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|376
|حميدة سيد إبراهيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|377
|علي شعبان علي
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|378
|محمد سلطان قرني
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بني سويف
|379
|أحمد طه أحمد
|علوم قرآن
|جيد جدا
|بني سويف
|380
|محمد طه عبد المحسن
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|381
|خالد عبد الرؤوف صديق
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|382
|محمود جمال علواني
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|383
|إسلام أشرف حمدان
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|384
|ربيع محمد طه
|القراءات وعلومها
|جيد جدا
|بني سويف
|385
|علي رجب علي
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|386
|كامل محمد كامل
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بني سويف
|387
|أحمد مسعد أحمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بني سويف
|388
|علاء محمد عبد الرحيم
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|389
|محمود محمد نادي
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|390
|حمادة ربيع حسن
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|391
|محمد سيد محمد
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|392
|علي أحمد عويس
|أصول دين
|جيد جدا
|بني سويف
|393
|حمدان عثمان أحمد
|القراءات وعلومها
|جيد جدا
|بني سويف
|394
|حاتم محمد علي
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|395
|عمر محمد محمد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|396
|محمد مبروك مرسي
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|397
|سيد محمد السيد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بني سويف
|398
|حمزة محمد سيد
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|399
|طه مصطفى رياض
|أصول دين
|جيد جدا
|بني سويف
|400
|ربيع محمد حسن
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|401
|حجازي أحمد فتح الباب
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|402
|عمر سعيد عبد العظيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|403
|أحمد محمد حسين
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|404
|عمر سيد سيد
|أصول دين
|جيد جدا
|بني سويف
|405
|أبو بكر عبد الستار حميدة
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|406
|قرني منصور محمد
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|407
|حسام منصور محمد متولي
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بني سويف
|408
|حسين محمود حسن
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|409
|أحمد عبد التواب مشرف
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|410
|عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|411
|أحمد شعبان محمود دياب
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|412
|أحمد جمال إبراهيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بني سويف
|413
|سعد معاذ حسن
|علوم قرآن
|جيد جدا
|بني سويف
|414
|شريف رمضان راضي
|آداب وتربية
|جيد جدا
|بني سويف
|415
|إسلام محمود السيد محمد
|الشريعة الإسلامية
|جيد جدا
|الوادي الجديد
|416
|بدري علي علي محمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|الوادي الجديد
|417
|حمام يسري ناصح أبيض
|الآداب والتربية
|جيد جدا
|الوادي الجديد
|418
|أحمد علي خليفة محمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|الوادي الجديد
|419
|حسين سيد أحمد علي
|الشريعة والقانون
|جيد جدا
|الوادي الجديد
|420
|محمد محمد عبدالحي عبداللطيف
|أصول الدين
|جيد جدا
|السويس
|421
|أحمد محمد أحمد محمود
|الشريعة والقانون
|جيد جدا
|السويس
|422
|محمد أمين سعيد محمد
|أصول الدين
|جيد جدا
|السويس
|423
|محمد عبدالمولي طه عبدالعال
|اللغة العربية
|جيد جدا
|السويس
|424
|عيد عبدالواحد فاضل عبدالحميد
|شريعة إسلامية
|جيد جدا
|السويس
|425
|محمد سعيد منصور علي
|أصول الدين
|جيد جدا
|السويس
|426
|أحمد محمد السعيد السعيد
|الآداب والتربية
|جيد جدا
|السويس
|427
|محمد الحسينى منصور إبراهيم العيوطى
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|القاهرة
|428
|محمود إبراهيم محمد على
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|القاهرة
|429
|محمد مرضى محمد على
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|القاهرة
|430
|وائل عادل إسماعيل حسب النبى
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|القاهرة
|431
|محمود سعيد محمود حبيب
|أصول دين
|جيد جدا
|القاهرة
|432
|جهاد عبدالحميد السعيد ابراهيم
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|القاهرة
|433
|الصاوى عبدالحميد عبدالله أبوطالب
|القرآن الكريم
|جيد جدا
|القاهرة
|434
|مصطفى أحمد محمد حسنين
|أصول دين
|جيد جدا
|القاهرة
|435
|علي محمد عبدالحكيم عبد اللاه
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|القاهرة
|436
|احمد لطفى حسن السيد
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|كفر الشيخ
|437
|محمود على ابراهيم قاسم
|دعوة اسلامية
|جيد جدا
|كفر الشيخ
|438
|عبدالله محمد على يونس
|لغات ترجمة
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|439
|محمد مسعد محمد غزالى
|لغات وترجمة
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|440
|شعبان محمد على ابراهيم
|دراسات اسلامية
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|441
|عبد اللاه حمدى محمد على
|اصول دين
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|442
|سامح شوقى مزيد عبد الغنى
|اصول دين
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|443
|رمضان رجب محمد تمام
|الدعوة الاسلامية
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|444
|محمد جبريل عبدالعال حسن
|التربية
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|445
|معتز عبدالفتاح محمد اسماعيل
|القرآن الكريم
|جيد جدا
|البحر الأحمر
|446
|عادل صلاح على أحمد
|دعوة إسلامية
|جيد جدا
|بورسعيد
|447
|أحمد عبد الناصف محمد أحمد
|شريعة وقانون
|جيد جدا
|بورسعيد
|448
|أحمد الحنفي أحمد الحنفي عوض
|دراسات إسلامية
|جيد جدا
|بورسعيد
|449
|خالد محمد خير محمد حسن
|التربية
|جيد جدا
|قنا
|450
|احمد سيد عطا الله احمد
|الدراسات الاسلامية
|جيد جدا
|قنا
|451
|محمود ادفاوى محمد جاد المولى
|ك اصول الدين
|جيد جدا
|قنا
|452
|محمود عبدالغفار شكرى محمد
|ك الشريعة والقانون
|جيد جدا
|قنا
|453
|محمد حسن نورالدين على
|الدراسات الإسلامية
|جيد جدا
|قنا
|454
|محمود محمد احمد احمد
|اصول الدين
|جيد جدا
|قنا
|455
|محمد أبوالوفا سليمان احمد
|التربية بالأزهر
|جيد جدا
|قنا
|456
|أحمد أحمد جاويد محمد
|التربية بالأزهر
|جيد جدا
|قنا
|457
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على أن يوزعوا على مقارئ جديدة بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 / 5 / 2019م.
وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
ويتوقف الاعتماد النهائي على اعتماد توزيعهم على المقارئ واعتماد التوزيع من رئيس القطاع الديني.
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