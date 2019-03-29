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465 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم بمديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات

الجمعة، 29 مارس 2019 08:28 م
465 عضوًا جديدًا بمقارئ القرآن الكريم بمديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضم (465) إمامًا من أئمة الوزارة إلى عضوية المقارئ.

 و قالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وهم :

م الاسم المؤهل التقدير المديرية
1         محمد عبد المنعم عبد الغني عيد أصول الدين جيد جدا دمياط
2         رفعت فهمي فارس السيد أبو خضرة شريعة وقانون جيد جدا دمياط
3         عبد الرحيم زكريا سليمان سليمان السيسي شريعة وقانون جيد جدا دمياط
4         وجدي عوض سعد ابراهيم شريعة وقانون جيد جدا دمياط
5         أحمد حمدي سند عبد الغني شريعة وقانون جيد جدا دمياط
6         محمد أحمد السيد أحمد زهران دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
7         محمد عبد الحي محمود عبدة عثمان غالي دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
8         أحمد محمد محمد السعدوني شعلان شريعة وقانون جيد جدا دمياط
9         حازم سامي الدسوقي متولي الدسوقي شريعة وقانون جيد جدا دمياط
10    محمد علي عبد المنعم غالي دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
11    محمد حسن يونس عبد السلام دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
12    جمعة عادل محمد مرسي غنيم أصول الدين جيد جدا دمياط
13    عبد الوهاب جمال محمود الاسطى أصول الدين جيد جدا دمياط
14    ضياء محمد مرسي خليل حنور شريعة وقانون جيد جدا دمياط
15    محمود محمد محمود زبيدة دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
16    محمود عبد الحليم السيد عبد الرحمن الشربيني شريعة وقانون جيد جدا دمياط
17    عبدالله أحمد محمد خميس دعوة إسلامية جيد جدا دمياط
18    أحمد أشرف أحمد عثمان أصول الدين جيد جدا دمياط
19    محمد عوض عوض الموافي أصول الدين جيد جدا دمياط
20    ابراهيم احمد احمد علي كراوية أصول الدين جيد جدا دمياط
21    احمد عزيز محمد محمد حجازي أداب وتربية جيد جدا دمياط
22    هاني عبد المنعم محمد علي شريعة وقانون جيد جدا دمياط
23    محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمة قراءات وعلومها جيد جدا دمياط
24    محمد عبدالله محمد عبد الوهاب علوان شريعة وقانون جيد جدا دمياط
25    محمود السيد حاتم عبد المعطي أصول الدين جيد جدا دمياط
26    احمد محمد احمد عبدالكريم دعوة اسلامية جيد جدا دمياط
27    محمد ايوب أبو زيد منصور شريعة وقانون جيد جدا دمياط
28    شعبان فرج الله محمد احمد أصول الدين جيد جدا دمياط
29    طارق محمد العقادي حبيب أصول الدين جيد جدا دمياط
30    اسلام نفاد محمد ابراهيم جبارة أصول الدين جيد جدا دمياط
31    محمد محمد محمود محمد محمد الشرياصي دعوة اسلامية جيد جدا دمياط
32    حسان السيد محمد أبو الفتوح الزهيري دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
33    السعيد محمد سيد أحمد نوح دراسات اسلامية جيد جدا دمياط
34    أحمد فتحى محمد رجب أصول دين جيد جدا أسوان
35    أحمد خلف أحمد عبدالرحيم شريعة وقانون جيد جدا أسوان
36    جمال السيد محمد محمود أصول دين جيد جدا أسوان
37    الحسن أحمد اليمنى أحمد شريعة إسلامية جيد جدا أسوان
38    محمد أحمد حسن محمد التربية جيد جدا أسوان
39    أحمد محمد عبدالفتاح عبدالعال دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
40    محمود على أحمد آدم دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
41    عبدالعزيز دسوقى أبو دوح تربية – لغة عربية جيد جدا أسوان
42    سيد عبدالوهاب السيد ركابى دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
43    أحمد ربيع الطاهر محمد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
44    على محمود على حسين دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
45    حسن أحمد عثمان محمد أصول دين جيد جدا أسوان
46    إبراهيم محمد حسن محمود دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
47    محمود عبدالكريم محمود طاهر دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
48    محمد محمود محمد صالح دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
49    عمر حسان أحمد محمد الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان
50    أحمد حسن أحمد حسن الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان
51    محمد محمود محمد على دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
52    محمد عبدالغفار محمد حامد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
53    أحمد الخطيب حامد محمد الدعوة الاسلامية جيد جدا أسوان
54    عبدالرحمن محمد زاكر محمد تربية جامعة الأزهر جيد جدا أسوان
55    إبراهيم حمدى محمد الأمين محمد شريعة وقانون جيد جدا أسوان
56    حسن محمود سيد محمود دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
57    أحمد نادى محمد همام تربية جيد جدا أسوان
58    عمرو عبدالباسط محمد أحمد دراسات اسلامية جيد جدا أسوان
59    علاء محمد علي عوض شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
60    محمد مهدي محمد نصر أصول دين جيد جدا أسيوط
61    مصطفى عبد المحسن علي عمران شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
62    محمود عبد الهادي احمد فراج شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
63    هشام محمود حسين عبد الباقي لغة عربية جيد جدا أسيوط
64    علي حمدي محمد حسن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
65    سيد محمد عبد الحكيم ابو زيد أصول دين جيد جدا أسيوط
66    مصطفى محمد خميس أحمد شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
67    أحمد محمد علي عبد الحق تربية أزهر جيد جدا أسيوط
68    عمرو مصطفى حمدان عبد الحميد شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
69    محمود محمد عبد اللاه فرج الله شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
70    زين حسن عقيلي سيد آداب وتربية جيد جدا أسيوط
71    عمرو عبد العال عبد العليم مبارك أصول دين جيد جدا أسيوط
72    محمود عزت راجي محمود آداب وتربية جيد جدا أسيوط
73    عبد المعز حامد أحمد عبدالرحمن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
74    سيد أحمد محمد عبد الرحمن شريعة وقانون جيد جدا أسيوط
75    محمود أحمد علي أحمد آداب وتربية جيد جدا أسيوط
76    محمد حلمي أحمد بخيت أصول دين جيد جدا أسيوط
77    إبراهيم إبراهيم عبد الله مفتاح أصول دين جيد جدا الاسكندرية
78    إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
79    أحمد إبراهيم اليماني بدير دراسات إسلامية جيد جدا الاسكندرية
80    أحمد عبد الرحمن محمد حسين دعوة الإسلامية جيد جدا الاسكندرية
81    إسلام أحمد محمود السمان أصول دين جيد جدا الاسكندرية
82    أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر أصول دين جيد جدا الاسكندرية
83    الحسن إسماعيل إبراهيم العفيفي أصول الدين جيد جدا الاسكندرية
84    الحسين علي أيوب بدرة أصول دين جيد جدا الاسكندرية
85    السعيد خيري السعيد بلايص أصول دين جيد جدا الاسكندرية
86    حسام طه شحاته صالح أصول دين جيد جدا الاسكندرية
87    حسين شحاته محمد الحشاش أصول دين جيد جدا الاسكندرية
88    خالد عبد الحكيم حسين أبو عاصي شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية
89    سعيد الحسيني علي بردة دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
90    طاهر إبراهيم إبراهيم حميدي ليسانس علوم قرآن جيد جدا الاسكندرية
91    عبد الحميد أحمد عبد الحميد الششتاوي أصول دين جيد جدا الاسكندرية
92    عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البوهي دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
93    عبد الفتاح قطب إبراهيم صالح شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
94    عبد الله عادل الصاوي أحمد دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
95    عبد الله عاشور أحمد أبو أحمد أصول دين جيد جدا الاسكندرية
96    عبد الله محمد إبراهيم السمان أصول الدين جيد جدا الاسكندرية
97    علي رضا عمر خير الله أصول دين جيد جدا الاسكندرية
98    عماد سعيد مبروك التراس شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية
99    محمد إبراهيم أحمد إسماعيل دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
100           محمد إبراهيم رجب بدر القراءات وعلومها جيد جدا الاسكندرية
101           محمد جلال علي عبد الوهاب القراءات وعلومها جيد جدا الاسكندرية
102           محمد رشاد محمد البلتاجي أصول دين جيد جدا الاسكندرية
103           محمد سمير عبد المنجي يحيى دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
104           محمد عبد الحميد فاروز الحنفي شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
105           محمد عبد الحميد فرج الدليلي أصول الدين جيد جدا الاسكندرية
106           محمد عزب فهمي عبد العاطي عبده شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
107           محمد عيد محمد مصطفى شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
108           محمد مصطفى محمد عيسى أصول دين جيد جدا الاسكندرية
109           محمد يوسف عبد السلام فرار شريعة وقانون جيد جدا الاسكندرية
110           محمود خلف أحمد خليف دعوة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
111           محمود زكريا أبو الفتح علي شريعة إسلامية جيد جدا الاسكندرية
112           محمود محمد مصطفى الكلاوي آداب وتربية جيد جدا الاسكندرية
113           مصطفى محمود بخيت حسين أصول الدين جيد جدا الاسكندرية
114           يوسف محمد محمد جمال عمر لغة عربية جيد جدا الاسكندرية
115           محمد احمد صابر عبد المقصود ليسانس تربيه جيد جدا الاسماعيلية
116           محمد عبد العزيز سالم أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
117           السيد إبراهيم السيد محمد ليسانس شريعه جيد جدا الاسماعيلية
118           علاء محمد فتحي عبد الغفار أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
119           محمود السيد حسن عبد العاطي أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
120           محمد عبد العزيز عبد الرحمن دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
121           احمد محمد سليمان عبد الرحمن شريعه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
122           جوده السيد محمد صابر دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
123           ايمن محمد محمود احمد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
124           عبد الرحمن عبد البديع متولي أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
125           احمد عادل محمد محمد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
126           محمود احمد السيد حسين أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
127           محمد مصطفي محمود علي دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
128           غمري محمد سعيد إسماعيل ليسانس تربيه جيد جدا الاسماعيلية
129           احمد عبدالرحمن محمد حسين دراسات اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
130           السيد محمد السيد عبد اللطيف دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
131           محمود جمال أنور امام أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
132           إبراهيم احمد فهمي علي شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
133           نور محمدي شحاته محمد شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
134           محمد عادل محمد محمد شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
135           محمد شريف عبد الحي احمد دراسات اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
136           عبد الرحمن عاطف عبد العزيز شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
137           محمد صقر محمد سعيد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
138           محمد سعيد حسن عبد العزيز دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
139           محمد رمضان عبد الحميد محمد دعوة إسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
140           عبدالله حسن إبراهيم عليان أصول دين جيد جدا الاسماعيلية
141           احمد هانى عبدالعظيم على دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
142           سمير محمد رمضان سليم شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
143           محمد فتحى عبدالحميد مجاهد دعوه اسلاميه جيد جدا الاسماعيلية
144           احمد صلاح على محمد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
145           عبدالله على محمد على مصطفى أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
146           احمد حسنى إبراهيم حسن شريعه وقانون جيد جدا الاسماعيلية
147           وليد احمد وحيد الزلمه أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
148           احمد صبرى هاشم محمد أصول الدين جيد جدا الاسماعيلية
149           عبدالرحمن عبدالرازق ابو الوفا دعوه اسلاميه جيد جدا الأقصر
150           عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر
151           عبدالرحيم عبدالرسول خضر شريعه وقانون جيد جدا الأقصر
152           عمرو صلاح عبدالحكم دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر
153           محمود عبداللطيف النوبى ابوالوفا ليسانس لغه عربيه جيد جدا الأقصر
154           احمد حسن عبيد عون الله شريعه وقانون جيد جدا الأقصر
155           ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى اصول دين جيد جدا الأقصر
156           حامد على عربى حامد دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر
157           احمد مصطفى سعد على دراسات اسلاميه جيد جدا الأقصر
158           محمد بسيونى عبد السلام مطاوع كلية القران الكريم جيد جدا البحيرة
159           عبد الله سعد عبد الغنى الصياد كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة
160           محمد رجب السيد عليان شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة
161           علاء صبرى عبد السلام عبد المقصود شريعه وقانون جيد جدا البحيرة
162           محمد خالد اسماعيل العسكرى دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
163           احمد ابراهيم يوسف خضر دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
164           محمد رجب حسن احمد كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة
165           رمضان سلامه ابراهيم الشريف كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة
166           ربيع رشاد عبد المجيد الشريف القرات وعلومها جيد جدا البحيرة
167           محمد سامى محمد ناصف كلية القرات وعلومها جيد جدا البحيرة
168           احمد شعبان حمد ابراهيم مسلم اصول الدين جيد جدا البحيرة
169           وائل صبرى عيد عبد النبى لغة عربية جيد جدا البحيرة
170           محمد خميس محمد حربى دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
171           اسلام فتحى على حسن درويش دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
172           شعبان عبد السلام حسين عبد الحافظ علوم القران جيد جدا البحيرة
173           رجب محمد عبد الهادى محمد شريعه وقانون جيد جدا البحيرة
174           شوكت عبد المجيد السيد دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
175           موسى السيد ابراهيم شريعه وقانون جيد جدا البحيرة
176           اكرم حامد سعد ابو العنين شريعه وقانون جيد جدا البحيرة
177           محمد رجب محمد زكى على دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
178           سعيد محمود حمد عبد المجيد اصول الدين جيد جدا البحيرة
179           ابراهيم حلمى عسقلانى على دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
180           محمد بشير محمد موسى النجار دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
181           علاء عبد الحليم شوقى ابراهيم شريعه اسلامية جيد جدا البحيرة
182           اسلام رمضان عيد على يوسف دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
183           احمد جمال محمد عوض بسيونى دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
184           احمد ابراهيم جابر حبيب دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
185           احمد السعدنى عبد العزيز طه قران كريم جيد جدا البحيرة
186           خالد عيسى عليوة عبد المنعم اداب وتربية جيد جدا البحيرة
187           طاهر محمد طه سليمان عمار دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
188           احمد على عبد الهادى خليل اصول الدين جيد جدا البحيرة
189           بلال محمد رمضان محمد اصول الدين جيد جدا البحيرة
190           عبدالحميد محمد سعيد عيسى دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
191           محمد صبحى عبد المجيد خيرالله اصول الدين جيد جدا البحيرة
192           مصطفى فرحات محمد عبد الرؤف دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
193           حمادة لملوم عبد الونيس عرقوب اصول الدين جيد جدا البحيرة
194           محمد سليمان محمد الملوانى اداب وتربية جيد جدا البحيرة
195           جميل على محمد متولى دراسات  اسلاميه جيد جدا البحيرة
196           محمد شعبان محمد عبد الغنى شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة
197           احمد محمد ابراهيم العشرى دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
198           محمد مسعد سيد احمد محمد جرابيع دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
199           محمد الحسينى محمد حسان شريعه اسلاميه جيد جدا البحيرة
200           سعيد مبروك سعيد عوض اداب وتربية جيد جدا البحيرة
201           اسلام وجيه محمد الشيخ علوم القران جيد جدا البحيرة
202           عمرو عبد اللطيف عبد المالك دعوة  اسلاميه جيد جدا البحيرة
203           محمد خيرى حسين إبراهيم دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة
204           عبد الرحمن أحمد حسن سيد شريعــــة قانون جيد جدا الجيزة
205           رجب طلعت على  أحمد دعوة إسلاميــــة جيد جدا الجيزة
206           عمرو عبد العزيز عبد اللطيف شريعة وقانون جيد جدا الجيزة
207           محمد محسن حسنين عبد اللطيف دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة
208           محمد عيسى عبد الحكيم عيسى شريعة وقانون جيد جدا الجيزة
209           رمضان محمد عبد المقصود حسن دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة
210           محمد محمد نجيب محمود دعوة إسلامية جيد جدا الجيزة
211           حمد الله حافظ محمد ابراهيم دراسات إسلامية جيد جدا الجيزة
212           أحمد عبد الهادى محمد محمود كلية تربيـــــة جيد جدا الجيزة
213           ابراهيم صابر على رجب شريعة وقانون جيد جدا الجيزة
214           سيد أحمد محمود عبد الموجود أصول دين جيد جدا الفيوم
215           مصطفى ربيع  عبد الخالق أصول دين جيد جدا الفيوم
216           أحمد عبد النبى عبد العاطى شريعة وقانون جيد جدا الفيوم
217           محمود صالح عبد الله عبد العزيز آداب وتربية جيد جدا الفيوم
218           محمد عبدالعظيم حميده عبدالجواد أصول دين جيد جدا الفيوم
219           محمد حسين عبد الرحيم أحمد دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم
220           محمد صلاح محمود على دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم
221           محمود عبد التواب محمود عبد العليم أصول دين جيد جدا الفيوم
222           عمر رجب عبد الله على شريعة وقانون جيد جدا الفيوم
223           محمد صلاح محمود محمد أصول دين جيد جدا الفيوم
224           محمد أحمد يحيى عبدالعظيم دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم
225           عبدالله عمرو محمود صالح دعوة اسلامية جيد جدا الفيوم
226           محمد سعد محمود شحاتة شريعة إسلامية جيد جدا الفيوم
227           عبدالحميد محمد عبدالحميد طنطاوى دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم
228           مصطفى محمد حداد سيد شريعة وقانون جيد جدا الفيوم
229           محمود جمعة عبد العظيم محمد شريعة إسلامية جيد جدا الفيوم
230           كريم سيد محمد محمد سيد شريعة وقانون جيد جدا الفيوم
231           جمعة خلف حافظ عبد النبي دعوة إسلامية جيد جدا الفيوم
232           محمد ماهر عبد السميع عبدالمالك أصول دين جيد جدا المنيا
233           أحمد محمود عبد الحفيظ محمد دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
234           عطا خلف عطا خلف شريعة وقانون جيد جدا المنيا
235           عادل نادي عبد النعيم محمد شريعة وقانون جيد جدا المنيا
236           أحمد صلاح شعبان فهمي تربية جيد جدا المنيا
237           محمد الفاتح أحمد محمد عبد الرحمن دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
238           أحمد سيد أحمد محمد أصول دين جيد جدا المنيا
239           عبد الله عمر محمد حامد شريعة وقانون جيد جدا المنيا
240           علاء محمود ناجي عب العال دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
241           حسن فتحي سيد أحمد حسن أصول دين جيد جدا المنيا
242           عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
243           علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن شريعة وقانون جيد جدا المنيا
244           مصطفى فرغلي صدقي محمد شريعة وقانون جيد جدا المنيا
245           محمود أحمد محمد عيد أصول دين جيد جدا المنيا
246           عباس محمد عباس خليل أصول دين جيد جدا المنيا
247           محمد محمود سيد محمود علوم قرآن جيد جدا المنيا
248           محمد أحمد عبد الحفيظ شريعة وقانون جيد جدا المنيا
249           عبد الله ناجي محمد عويس أصول دين جيد جدا المنيا
250           محمد أحمد سلطان حماد تربية جيد جدا المنيا
251           محمد فوزي لملوم محمد أصول دين جيد جدا المنيا
252           سامح محمد إبراهيم عيد تربية جيد جدا المنيا
253           حسني علي محمد أحمد دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
254           رجب عثمان أحمد حسن تربية جيد جدا المنيا
255           عبد الله محمود داوود موسى شريعة وقانون جيد جدا المنيا
256           عبد الرحمن محمد عمر علي تربية جيد جدا المنيا
257           مصطفى كامل صدقي حسانين أصول دين جيد جدا المنيا
258           محمد رضا السيد أحمد تربية جيد جدا المنيا
259           أحمد حامد رشاد عبد العظيم دعوة إسلامية جيد جدا المنيا
260           محمود عبد العال عبد المحسن جاد دراسات إسلامية جيد جدا المنيا
261           حسام الدين محمد عليو دعوة إسلامية جيد جدا سوهاج
262           البدرى حنفى محمود القرآن الكريم جيد جدا سوهاج
263           رجب جاد الكريم بدوى شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج
264           صلاح منتصر سعد شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج
265           محمد على أحمد عبد الرازق دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج
266           محمد محمد عبد العال أبوزيد دعوة لإسلامية جيد جدا سوهاج
267           إسلام فتحى عبدالرحمن شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج
268           عمرو على ثابت أصول دين جيد جدا سوهاج
269           عمر محمد محمد عبد الرحمن أصول دين جيد جدا سوهاج
270           مصعب أمجد عبد الجليل أصول دين جيد جدا سوهاج
271           عبدالرحمن راضى أحمد أصول دين جيد جدا سوهاج
272           أحمد السيد فرغلى تربية جيد جدا سوهاج
273           هيثم  عبدالعليم فهمى أصول دين جيد جدا سوهاج
274           مدحت أحمد محمد أصول دين جيد جدا سوهاج
275           محمد رمضان عبدالعظيم دعوة إسلامية جيد جدا سوهاج
276           محمد صلاح فؤاد تربية جيد جدا سوهاج
277           عبدالله محمد محمود دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج
278           محمد يوسف بدرى تربية جيد جدا سوهاج
279           موسى فوزى رفاعى دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج
280           حسن ناصر حسن لغة عربية جيد جدا سوهاج
281           محمد رمضان محمد هاشم دراسات إسلامية جيد جدا سوهاج
282           محمود علام أحمد عطيفى تربية جيد جدا سوهاج
283           محمد رفعت عبد الباقى شريعة إسلامية جيد جدا سوهاج
284           محمود عبد ربه جاب الله أصول دين جيد جدا سوهاج
285           عيد سيف عيد عبد الهادى اصول دين جيد جدا شمال سيناء
286           محمد محمود محمد مرسى دراسات اسلامية جيد جدا شمال سيناء
287           احمد سيد احمد عبود تربية جيد جدا شمال سيناء
288           محمود على منصور ابراهيم تربية جيد جدا شمال سيناء
289           محمد عبد الفتاح محمد وهيبى تربية جيد جدا شمال سيناء
290           اسماعيل عبد المنعم فوزى عبد الفضيل شريعة اسلامية جيد جدا شمال سيناء
291           محمد فوزى عليوة عبد الله تربية جيد جدا شمال سيناء
292           ايمن كامل محمد عبد العظيم دراسات اسلامية جيد جدا شمال سيناء
293           محمود وجيه محمد عبد الفتاح آداب وتربية جيد جدا شمال سيناء
294           حسن احمد سليمان احمد اصول دين جيد جدا شمال سيناء
295           احمد محمود عبد العال محمد آداب وتربية جيد جدا شمال سيناء
296           محمود ثروت عبد العظيم احمد دعوة اسلامية جيد جدا شمال سيناء
297           محمد السيد عبد العزيز طنطاوى دعوة اسلامية جيد جدا شمال سيناء
298           احمد محمد ابراهيم عرفة كلية القران الكريم جيد جدا شمال سيناء
299           اسلام احمد جوده عبد العظيم اصول دين جيد جدا شمال سيناء
300           محمد مصطفى ابراهيم السيد درويش شريعة اسلامية جيد جدا شمال سيناء
301           محمد على حسين حشاد اصول دين جيد جدا مرسى مطروح
302           محمد السيد محمد مبارك اصول دين جيد جدا مرسى مطروح
303           احمد عيد عبد العاطى اصول دين جيد جدا مرسى مطروح
304           محمد  على اسما عيل ش. قانون جيد جدا مرسى مطروح
305           محمد رمضان عبد العاطى دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
306           محمد محمد على نصار اصول دين جيد جدا مرسى مطروح
307           علاء احمد عفيفى ابو زيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
308           محمد ايهاب عبد الفتاح السيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
309           محمد رضا عبد الجيد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
310           عبد الحميد محمد خطاب اصو دين جيد جدا مرسى مطروح
311           مصطفى مختار محمد أصول دين جيد جدا مرسى مطروح
312           بهاء عبد العزيز محمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح
313           احمد محمد سلامة آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح
314           بلال يونس احمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
315           احمد ابراهيم محمد عبد البارى اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح
316           ابراهيم جمعة السعيد آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح
317           محمد بسيونى محمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح
318           اسامة خالد مساعد عبد الحميد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
319           احمد سامى يونس شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح
320           هانى محمد على شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
321           احمد صبحى بسيونى لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح
322           السعيد النادى الطنطاوى اداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح
323           اكرم سعد عباس شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
324           احمد كمال عبد العزيز شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
325           محمد الشحات احمد شريعة وقانون جيد جدا مرسى مطروح
326           محمد منصور محمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
327           محمد فرحات يوسف شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
328           عماد مسعد محمد دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
329           فاضل حميدو شحاتة شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
330           احمد عبد الواحد اسماعيل لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح
331           اسامة عادل عبد السلام علو م القران جيد جدا مرسى مطروح
332           محمد شوقى صبحى بند ق شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
333           خالد جمال عبد الهادى اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح
334           محمد فوزى دسوقى الجزار شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
335           محمد عبد اللطيف بدير يوسف شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
336           محمود عبد العزيز محمد على لغة عربية جيد جدا مرسى مطروح
337           محمد عبد الحميد عبد المجيد اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح
338           احمد حجازى عبد الرؤف اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح
339           عبد الغنى خليل عبد الغنى ابراهيم دعوة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
340           حمزة سامى صلاح اصول الدين جيد جدا مرسى مطروح
341           احمد حمدى داوود شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
342           عبد الرحمن سعيد محمد شريعة اسلامية جيد جدا مرسى مطروح
343           عبد الرحمن السعيد محفوظ آداب وتربية جيد جدا مرسى مطروح
344           أيمن سعيد صابر السيد منصور الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية
345           محمد سالم أحمد الوكيل الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية
346           محمد صلاح محمد الفرارجي أصول الدين جيد جدا القليوبية
347           إبراهيم محمد عبد الحميد أحمد أصول الدين جيد جدا القليوبية
348           فارس خالد محمد حماد اسماعيل الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية
349           أحمد جمال علي أحمد أصول الدين جيد جدا القليوبية
350           عماد حمدي محمد منصور شلبي الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية
351           محمود صبري عبد النبي عبدالمحسن الدعوة الاسلامية جيد جدا القليوبية
352           حافظ محمد حافظ أحمد الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية
353           هيثم سعيد محمود علي تربية جيد جدا القليوبية
354           رمضان عبدالفتاح عبدالعزيز إبراهيم تربية جيد جدا القليوبية
355           أحمد فهمي كامل منصور دراسات إسلامية جيد جدا القليوبية
356           محمد علاء عبد العليم عبد المطلب أصول الدين جيد جدا القليوبية
357           سيد عبد الحكيم عبد الله بيومي أصول الدين جيد جدا القليوبية
358           ناجي السيد عيد عودة الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية
359           محمود عبد العزيز محمد شوشة القرآن وعلومه جيد جدا القليوبية
360           مصطفى اسماعيل مصطفى يوسف تربية جيد جدا القليوبية
361           محمد عبد الكريم محمود عبد الفتاح تربية جيد جدا القليوبية
362           محمود محمد عبيد محمد الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية
363           محمود فوزي عبد الله الخولي كلية القرآن الكريم جيد جدا القليوبية
364           محمد نبيل السيد البرلسي الشريعة و القانون جيد جدا القليوبية
365           محمد أحمد عبد السلام أحمد اللغة العربية جيد جدا القليوبية
366           محمد مجدي منير عبد الجواد أصول الدين جيد جدا القليوبية
367           عبدالرحمن خيري عبدالرحمن معوض كلية القرآن الكريم جيد جدا القليوبية
368           محمد إبراهيم محمد طعيمة أصول الدين جيد جدا القليوبية
369           مؤمن طه عبد الحفيظ علي دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف
370           علي سيد عبد الوهاب أصول الدين جيد جدا بني سويف
371           جمال عيد محمد عبد المجيد دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
372           طارق محمد محمود دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
373           أحمد كمال محمد آداب وتربية جيد جدا بني سويف
374           محمد سيد أحمد بكري دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
375           عبد الرحمن غانم دياب آداب وتربية جيد جدا بني سويف
376           حميدة سيد إبراهيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
377           علي شعبان علي آداب وتربية جيد جدا بني سويف
378           محمد سلطان قرني شريعة وقانون جيد جدا بني سويف
379           أحمد طه أحمد علوم قرآن جيد جدا بني سويف
380           محمد طه عبد المحسن دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف
381           خالد عبد الرؤوف صديق دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف
382           محمود جمال علواني شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
383           إسلام أشرف حمدان دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف
384           ربيع محمد طه القراءات وعلومها جيد جدا بني سويف
385           علي رجب علي شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
386           كامل محمد كامل شريعة وقانون جيد جدا بني سويف
387           أحمد مسعد أحمد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف
388           علاء محمد عبد الرحيم آداب وتربية جيد جدا بني سويف
389           محمود محمد نادي آداب وتربية جيد جدا بني سويف
390           حمادة ربيع حسن آداب وتربية جيد جدا بني سويف
391           محمد سيد محمد شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
392           علي أحمد عويس أصول دين جيد جدا بني سويف
393           حمدان عثمان أحمد القراءات وعلومها جيد جدا بني سويف
394           حاتم محمد علي آداب وتربية جيد جدا بني سويف
395           عمر محمد محمد آداب وتربية جيد جدا بني سويف
396           محمد مبروك مرسي شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
397           سيد محمد السيد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف
398           حمزة محمد سيد آداب وتربية جيد جدا بني سويف
399           طه مصطفى رياض أصول دين جيد جدا بني سويف
400           ربيع محمد حسن آداب وتربية جيد جدا بني سويف
401           حجازي أحمد فتح الباب آداب وتربية جيد جدا بني سويف
402           عمر سعيد عبد العظيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
403           أحمد محمد حسين دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
404           عمر سيد سيد أصول دين جيد جدا بني سويف
405           أبو بكر عبد الستار حميدة شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
406           قرني منصور محمد دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف
407           حسام منصور محمد متولي شريعة وقانون جيد جدا بني سويف
408           حسين محمود حسن شريعة إسلامية جيد جدا بني سويف
409           أحمد عبد التواب مشرف آداب وتربية جيد جدا بني سويف
410           عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
411           أحمد شعبان محمود دياب آداب وتربية جيد جدا بني سويف
412           أحمد جمال إبراهيم دعوة إسلامية جيد جدا بني سويف
413           سعد معاذ حسن علوم قرآن جيد جدا بني سويف
414           شريف رمضان راضي آداب وتربية جيد جدا بني سويف
415           إسلام محمود السيد محمد الشريعة الإسلامية جيد جدا الوادي الجديد
416           بدري علي علي محمد أصول الدين جيد جدا الوادي الجديد
417           حمام يسري ناصح أبيض الآداب والتربية جيد جدا الوادي الجديد
418           أحمد علي خليفة محمد أصول الدين جيد جدا الوادي الجديد
419           حسين سيد أحمد علي الشريعة والقانون جيد جدا الوادي الجديد
420           محمد محمد عبدالحي عبداللطيف أصول الدين جيد جدا السويس
421           أحمد محمد أحمد محمود الشريعة والقانون جيد جدا السويس
422           محمد أمين سعيد محمد أصول الدين جيد جدا السويس
423           محمد عبدالمولي طه عبدالعال اللغة العربية جيد جدا السويس
424           عيد عبدالواحد فاضل عبدالحميد شريعة إسلامية جيد جدا السويس
425           محمد سعيد منصور علي أصول الدين جيد جدا السويس
426           أحمد محمد السعيد السعيد الآداب والتربية جيد جدا السويس
427           محمد الحسينى منصور إبراهيم العيوطى دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة
428           محمود إبراهيم محمد على دراسات إسلامية جيد جدا القاهرة
429           محمد مرضى محمد على دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة
430           وائل عادل إسماعيل حسب النبى دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة
431           محمود سعيد محمود حبيب أصول دين جيد جدا القاهرة
432           جهاد عبدالحميد السعيد ابراهيم دعوة إسلامية جيد جدا القاهرة
433           الصاوى عبدالحميد عبدالله أبوطالب القرآن الكريم جيد جدا القاهرة
434           مصطفى أحمد محمد حسنين أصول دين جيد جدا القاهرة
435           علي محمد عبدالحكيم عبد اللاه شريعة وقانون جيد جدا القاهرة
436           احمد لطفى حسن السيد دعوة اسلامية جيد جدا كفر الشيخ
437           محمود على ابراهيم قاسم دعوة اسلامية جيد جدا كفر الشيخ
438           عبدالله محمد على يونس لغات ترجمة جيد جدا البحر الأحمر
439           محمد مسعد محمد غزالى لغات وترجمة جيد جدا البحر الأحمر
440           شعبان محمد على ابراهيم دراسات اسلامية جيد جدا البحر الأحمر
441           عبد اللاه حمدى محمد على اصول دين جيد جدا البحر الأحمر
442           سامح شوقى مزيد عبد الغنى اصول دين جيد جدا البحر الأحمر
443           رمضان رجب محمد تمام الدعوة الاسلامية جيد جدا البحر الأحمر
444           محمد جبريل عبدالعال حسن التربية جيد جدا البحر الأحمر
445           معتز عبدالفتاح محمد اسماعيل القرآن الكريم جيد جدا البحر الأحمر
446           عادل صلاح على أحمد دعوة إسلامية جيد جدا بورسعيد
447           أحمد عبد الناصف محمد أحمد شريعة وقانون جيد جدا بورسعيد
448           أحمد الحنفي أحمد الحنفي عوض دراسات إسلامية جيد جدا بورسعيد
449           خالد محمد خير محمد حسن التربية جيد جدا قنا
450           احمد سيد عطا الله احمد الدراسات الاسلامية جيد جدا قنا
451           محمود ادفاوى محمد جاد المولى ك اصول الدين جيد جدا قنا
452           محمود عبدالغفار شكرى محمد ك الشريعة والقانون جيد جدا قنا
453           محمد حسن نورالدين على الدراسات الإسلامية جيد جدا قنا
454           محمود محمد احمد احمد اصول الدين جيد جدا قنا
455           محمد أبوالوفا سليمان احمد التربية  بالأزهر جيد جدا قنا
456           أحمد أحمد جاويد محمد التربية  بالأزهر جيد جدا قنا
457           جمال عبد الحميد رزق عبده الدعوة جيد جدا قنا
458           محمد حسن حسن السباعى أصول دين جيد جدا الغربية
459           محمد ابو النجا السيد ابو النجا آداب وتربية جيد جدا الغربية
460           محمد ابراهيم محمود عليوة شريعة اسلامية جيد جدا الغربية
461           محمود عبداللطيف بلتاجى سعادة شريعة وقانون جيد جدا الغربية
462           ماجد احمد عبدالحليم رمضان أصول دين جيد جدا الغربية
463           محمد عبدالكريم كامل عطية ليسانس أصول دين جيد جدًا الشرقية
464           إبراهيم محمد عبدالكريم محمد دعوة اسلامية جيد جدًا الشرقية
465           إبراهيم المتولي محمد إبراهيم شريعة إسلامية جيد جدا الدقهلية

  على أن يوزعوا على مقارئ جديدة بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 / 5 / 2019م.

  وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

  ويتوقف الاعتماد النهائي على اعتماد توزيعهم على المقارئ واعتماد التوزيع من رئيس القطاع الديني.

 


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