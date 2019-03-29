وزير دفاع أرمينيا يناقش مع ممثلى الأمم المتحدة مهمة بعثة بلاده فى سوريا

موسكو /أ ش أ/

ناقش وزير الدفاع الأرمينى ديفيد تونويان، مع ممثلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية،أنشطة بعثة بلاده فى سوريا .

وكتب السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الأرمينية أرتسون هوفانيزيان، اليوم (الجمعة) على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي: "فى إطار الزيارة الرسمية للولايات المتحدة، التقى وزير الدفاع الأرمينى تونويان بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية".

وأضاف: "الغرض من الاجتماع هو تنسيق أنشطة المتخصصين فى البعثة الإنسانية الأرمينية والمكاتب الإقليمية والفرعية للأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى سوريا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، الفريق سيرجى سولوماتين، فى وقت سابق، أنه بداية من يوم 8 فبراير الماضي، بدأت بعثة أرمينية إنسانية قوامها 83 شخصا عملها بمدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن مهام البعثة إزالة الألغام خارج مناطق القتال التى أبلغ عنها السكان، فضلا عن تقديم المساعدة الطبية لسكان حلب.