وزير خارجية النمسا: "بريكست" يحتاج الى معجزة سياسية

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وصفت كارين كنايسل وزير خارجية النمسا حالة الخروج البريطانى من الإتحاد الأوروبى "بريكست" بأنه يحتاج الى معجزة سياسية.

وقالت كنايسل ، فى تصريح اليوم الجمعة ، تعليقا على الفشل الثالث فى التصويت على إتفاق الخروج البريطانى ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أصبح أكثر صعوبة بعد تصويت اليوم فى مجلس العموم البريطانى .

وتوقعت كنايسل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بشكل غير منظم فى 12 أبريل المقبل.

وكان البرلمان البريطانى قد رفض مجددا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ، حيث صوت 344 نائبا ضد الاتفاق فى مجلس العموم بلندن اليوم مقابل 286 لصالحه.