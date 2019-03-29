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الجمعة، 29 مارس 2019 10:58 م
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وزير خارجية النمسا: "بريكست" يحتاج الى معجزة سياسية

الجمعة، 29 مارس 2019 10:09 م
وزير خارجية النمسا: "بريكست" يحتاج الى معجزة سياسية مجلس العموم البريطانى
أ ش أ
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وصفت كارين كنايسل وزير خارجية النمسا حالة الخروج البريطانى من الإتحاد الأوروبى "بريكست" بأنه يحتاج الى معجزة سياسية.

وقالت كنايسل ، فى تصريح اليوم الجمعة ، تعليقا على الفشل الثالث فى التصويت على إتفاق الخروج البريطانى ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أصبح أكثر صعوبة بعد تصويت اليوم فى مجلس العموم البريطانى .

وتوقعت كنايسل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بشكل غير منظم فى 12 أبريل المقبل.

وكان البرلمان البريطانى قد رفض مجددا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ، حيث صوت 344 نائبا ضد الاتفاق فى مجلس العموم بلندن اليوم مقابل 286 لصالحه.


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