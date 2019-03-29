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وزير النقل يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات الطرق لبحث معدلات تنفيذ المشروعات

الجمعة، 29 مارس 2019 10:02 ص
وزير النقل يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات الطرق لبحث معدلات تنفيذ المشروعات جانب من الاجتماع
كتب رضا حبيشى
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عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات القابضة للطرق والكبارى والنيل العامة لإنشاء الطرق والنيل العامة للطرق والكبارى والنيل العامة للإنشاء والرصف والنيل العامة للطرق الصحراوية، وذلك بحضور المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير. 
 
واستعرض الوزير  خطة العمل بكل شركة، والإيرادات والمصروفات، وأسطول المعدات، وأعمال الصيانة الخاصة بها، والتحديات التى تواجه كل شركة وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد وتأهيل وتدريب الكوادر، وزيادة أسطول المعدات.
 
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مشروعات الطرق والكباري فى إحداث التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى تم تحقيقها فى هذا المجال، والتى كان لها أكبر الأثر فى تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية.
 
وأشار وزير النقل، إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وللجداول الزمنية المحددة، مع تدعيم وصيانة المعدات بالشركات، وأن يتم إثابة العامل المنتج، وأن يتم الالتزام بتخفيض أعداد مجالس الإدارات إلى الحد الأدنى توفيرا للنفقات، مع ضرورة تعظيم الإمكانات والقدرات على التنفيذ المربح، مضيفا أنه سيتم تقديم كل الدعم لهذه الشركات، بحيث تساهم هذه الشركات من خلال تنفيذها للمشروعات المختلفة فى دعم الاقتصاد القومى.
 
كما وجه الوزير، بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها، من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى الدخول فى تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى، إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكبارى مثل المشاركة فى مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة التى سيتم إنشائها، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاعات أخرى بالدولة، مشيرا إلى أنه لن يقبل بوجود أى شركة خاسرة، وأن كل الشركات يجب أن تحقق مكاسب يعود إيجابيا على هذه الشركات، وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.
 

 


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