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وزير المالية الكويتى : نتطلع إلى قرارات عربية تعزز العمل العربى المشترك

الجمعة، 29 مارس 2019 05:00 ص
وزير المالية الكويتى : نتطلع إلى قرارات عربية تعزز العمل العربى المشترك نايف الحجرف وزير المالية الكويتى
الكويت /أ ش أ/
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أعرب وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف ، الخميس ، عن تطلع الكويت إلى إصدار المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية ، للقرارات المناسبة التى تعزز العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.

وقال الحجرف - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى التحضيرى للقمة العربية الـ30 - إن الكويت تؤكد التزامها بجميع الجهود اللازمة، لتنفيذ قرارات القمة العربية.

وأضاف أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب، ناقش مشروعات القرارات المرفوعة من كبار المسؤولين؛ للموافقة عليها ورفعها للقمة العربية على مستوى القادة العرب بدورتها العادية الـ30، لاعتماد القرارات الصادرة عن القمة.

وأوضح أن المجلس بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، فى مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للقمة العربية التى عقدت بالسعودية، إضافة إلى تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك.

وأشار الحجرف إلى مناقشة المجلس الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والتحرك العربى فى مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضاياه، وأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية ،لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، فضلا عن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية.

 


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