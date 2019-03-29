وزير الأوقاف: أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب دعاتنا ولن يعتلى منابرنا إلا أئمتنا

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أنه لن يعتلى منابر الأوقاف سوى الأئمة ومن تم الترخيص له بالخطابة، مبينًا أن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، مضيفا أنه فى إطار الاهتمام بأعمال البر سيتم غدًا توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين للتعاقد على 500 طن سلع غذائية وتموينية، ليتم توزيعها على مائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية قبيل شهر رمضان المبارك.

وشدد الوزير، خلال لقائه قيادات الدعوة بالجيزة، على الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى، مبنى بإتمام الصيانة لجميع المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، ومعنى بتكثيف العمل الدعوى استعدادًا للملتقيات الرمضانية والتى ستصل إلى 1000 ملتقى رمضانى يوميًا ،كما وجه معاليه أن تكون الملتقيات الرمضانية بالمساجد الرئيسة بكل ربوع مصر.

وأشار الوزير إلى أن المستهدف من صكوك الأضاحى هذا العام 1000 طن بـ100 مليون جنيه، داعيا الأئمة والدعاة إلى الاجتهاد فى تحصيل العلم، مؤكدًا أن المسجد أمانة، والمنبر أمانة، فمن فرط فيه لمن يستخدمه بدون وجه حق فلن يكون جديرًا به .

من جانبه أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنجاح وزارة الأوقاف فى نشر تعاليم الدين الوسطى الحنيف، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الدينى، ونشر الفكر الوسطى المستنير، كما ثمن جهود علماء وأئمة وزارة الأوقاف لدورهم فى نشر الإسلام الوسطى المعتدل، مشيرًا إلى أن الأوقاف لها دور دعوى واجتماعى، قائلًا: نشكر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده وتوجيهاته للأئمة لنشر الإسلام الوسطى الحنيف فى كل ربوع مصر.