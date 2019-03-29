وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبل انطلاق اجتماع القمة التحضيرى





عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا صباح اليوم،الجمعة،فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، برئاسة خميس الجهناوى، وزير الشئون الخارجية التونسى، وبحضور أحمد أبو الغط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الثلاثون بتونس.

يهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات، سواء التى أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى.

وضم الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة. وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيرى للقمة.