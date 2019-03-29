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واشنطن: تنحية جوايدو فى فنزويلا أمر "سخيف"

الجمعة، 29 مارس 2019 09:57 ص
واشنطن: تنحية جوايدو فى فنزويلا أمر "سخيف" خوان جوايدو زعيم المعارضة بفنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، قرار السلطات الفنزويلية بتنحية زعيم المعارضة ، خوان جوايدو ، المعترف به من قبل أكثر من 50 دولة كرئيس مؤقت، بأنه "سخيف".

 

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو ، بعد أن استبعد مكتب المراقب المالى الفنزويلى جوايدو من شغل مناصب عامة لمدة 15 عامًا.

 

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن الولايات المتحدة هى أحد أعمدة جوايدو الكبرى، وقد استقبل الرئيس الامريكى دونالد ترامب زوجة المعارض، فابيانا روزاليس، فى البيت الأبيض الأربعاء الماضى.

 

وبدأ مكتب المدعى العام الفنزويلى بالفعل تحقيقين ضد جوايدو، الأول يرتبط بإعلانه كرئيس مسئول، والآخر بتورطه المفترض فى أول تعتيم عانت منه فنزويلا من انقطاع التيار الكهربائى لمدة 7 أيام على التوالى.

 

 


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