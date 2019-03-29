واشنطن تقرر تمديد البرنامج الإنسانى لمواطنى ليبيريا المهاجرين عامًا آخر

واشنطن /أ ش أ/

أعلن البيت الأبيض، الخميس، تمديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للبرنامج الإنسانى الذى يسمح لمواطنى دولة ليبيريا بالعمل والعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن البيت الأبيض قوله إن ترامب وقع تمديدًا لمدة عام لبرنامج المهاجرين القادمين من ليبيريا والفارين من الكوارث البيئية والحروب من هناك، ومن المقرر أن تنتهى الحالة القانونية لآلاف الليبيريين يوم الأحد المقبل بشكل رسمى، جدير بالذكر أن ترامب قرر العام الماضى إنهاء هذا البرنامج الذى يعود لعام 2007 ، قائلاً إن الأوضاع تحسنت فى ليبيريا.