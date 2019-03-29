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واشنطن تحذر من نشر قوات ومعدات عسكرية في فنزويلا

الجمعة، 29 مارس 2019 05:12 م
واشنطن تحذر من نشر قوات ومعدات عسكرية في فنزويلا مادورو
واشنطن )أ ش أ(
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 حذر البيت الأبيض، روسيا من أن الولايات المتحدة ستعتبر نشر قوات ومعدات عسكرية في فنزويلا أو أماكن أخرى في القارة الأمريكية تهديدا للسلام العالمي والأمن الإقليمي.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون - في وفقا لقناة " الحرة"الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "نحذر بشدة أطرافا من خارج العالم الغربي من نشر قوات عسكرية في فنزويلا"، مؤكدا أن بلاده ستواصل حماية مصالحها ومصالح شركائها في أمريكا اللاتينية والتي تقوم على أساس الاحترام المشترك للحرية والأمن وحكم القانون.

واتهم بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بتوظيف الطواقم العسكرية الأجنبية للبقاء في السلطة وقمع شعبه وتدمير اقتصاد بلاده".

 

 


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