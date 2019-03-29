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هيئة متابعة تنفيذ قمة قرارات القمة العربية تجتمع بتونس

الجمعة، 29 مارس 2019 10:22 ص
هيئة متابعة تنفيذ قمة قرارات القمة العربية تجتمع بتونس جانب من الاجتماعات التحضيرية
رسالة تونس مصطفى عنبر
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عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعا لها اليوم،الجمعة، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.
 
 
تضم الهئة فى عضويتها بالإضافة إلى السعودية كل من الأردن، تونس، السودان، الصومال، العراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
 
 
خصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوى الذى أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التى عقدت بالمملكة العربية السعودية فى أبريل ٢٠١٨.
 
 
يتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية لقرارات القمة كل قرار على حدا، ومدى التزام الدول بالتنفيذ والعراقيل التى اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قبل بعض الدول.
 
 
تعتبر هذه الهيئة هى الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.
 
 

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