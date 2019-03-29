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الجمعة، 29 مارس 2019 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل تواصل أسعار النفط انخفاضها فى ظل الزيادة المفاجئة للخام الأمريكي؟

الجمعة، 29 مارس 2019 01:00 ص
هل تواصل أسعار النفط انخفاضها فى ظل الزيادة المفاجئة للخام الأمريكي؟ نفط "ارشيفية "
مروة الغول
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تراجعت أسعار النفط ليومين متتاليين الأربعاء والخميس، حيث واصلت أسعار النفط خسائرها عقب زيادة مفاجئة فى مخزونات الخام الأمريكية بحوالى 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضى وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند 67.56 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتًا بما يعادل 0.4 %عن أحدث إغلاق لها، بينما كان إغلاق خام برنت لليوم السابق الأربعاء بمقدار 0.2% وسجل خام غرب تكساس الوسيط 59.09 دولار للبرميل، بتراجع 32 سنتًا أو 0.5 % عن أحدث إغلاق لها وكان معدل انخفاض خام غرب تكساس فى اليوم السابق الأربعاء 0.9 %.

وفى هذا الإطار نجد أن أسعار النفط قد تأثرت بما جاء بتقرير معهد البترول الأمريكى الذى أكد زيادة مخزون الخام الأمريكى بمقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضى، بينما كانت التوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكى بمقدار 1.2 مليون برميل.

ومنذ فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا بالحظر على شركات التكرير الأمريكية شراء نفط فنزويلا، وعدم تمكن مرفأ خوسيه، ميناء تصدير النفط الرئيسى فى فنزويلا، من استئناف العمليات وذلك نتيجة انقطاع للكهرباء لمرتين خلال الشهر الجارى وبالتالى انخفاض صادرات الخام الفنزويلى وهو ما يحول دون توسع فنزويلا فى إنتاجها النفطى.

ويبلغ متوسط إنتاج فنزويلا حوالى 1.1مليون برميل يوميًا، وطاقتها الإنتاجية، تتجاوز 2 مليون برميل يوميا.


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