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نيكى يغلق مرتفعا بفضل تفاؤل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

الجمعة، 29 مارس 2019 11:46 ص
نيكى يغلق مرتفعا بفضل تفاؤل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين مؤشر نيكى اليابانى
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا اليوم الجمعة بفضل تفاؤل حيال أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما صعدت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل الشحن والآلات فى اليوم الأخير من السنة المالية اليابانية.
 
وجذب سهم دايتشى سانكيو الأضواء مع قفزة حققتها أسهم الشركة نسبتها 16% لتبلغ الحد الأقصى اليومى والمستوى القياسى البالغ 5100 ين، وتتعاون شركة صناعة الأدوية مع أسترا زينيكا فى تطوير وبيع عقار دايتشى لعلاج السرطان.
 
وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.82 % إلى 21205.81 نقطة، وهبط المؤشر 0.8 %منذ بداية الشهر الجاري، لكنه ارتفع 6 % فى الربع الأول من العام الجاري.
 
وتقدمت أسهم شركات الآلات والشحن، مع ارتفاع سهم كاواساكى كايسن 2.3 %، وصعود سهم ياسكاوا إلكتريك 2.4%.
 
وتسببت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمى فى حدوث اضطراب بالأسواق منذ تخلى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) عن توقعات بأى زيادة لأسعار الفائدة هذا العام، وانعكس منحنى العائد على أدوات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ 2007.
 
 
على الجانب الآخر، فإن من المرجح أن تكبح المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكى صعود السوق.
 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 % إلى 1591.64 نقطة.
 

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