نواب الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي يواصلون معارضتهم لاتفاق ماي

لندن )أ ش أ(

أعلن مسئول في الحزب "الوحدوي الديمقراطي" الأيرلندي الشمالي أن نواب الحزب سيواصلون معارضتهم لجزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والذي سيصوت عليه نواب مجلس العموم البريطاني اليوم /الجمعة/.

وقال سامي ويلسون المتحدث باسم الحزب لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية الناطقة بالانجليزية - إن نواب الحزب لن يحذو حذو بعض النواب البريطانيين الذين غيروا موقفهم وعبروا عن تأييدهم لاتفاق الانسحاب الذي سيتم التصويت عليه لاحقا.

يذكر أن نواب البرلمان البريطاني سيصوتون على إجراءات الانسحاب وهو أحد جزئي اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من المفاوضات الشاقة.

ويشمل الجزء المنتظر التصويت عليه ماذا سيحدث في الفترة الانتقالية (والتي تمتد من وقت خروج بريطانيا من التكتل وحتى نهاية عام 2020) التي تتناول حقوق المواطنين والهجرة والتسوية المالية وخططا للحدود الأيرلندية (الباك ستوب)، ولكن لن يتم التصويت اليوم على الجزء الثاني من الاتفاق وهو الإعلان السياسي الذي يتناول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي التصويت في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنّ ماي طلبت الأسبوع الماضي من قادة الاتحاد في بروكسل إرجاء الموعد.