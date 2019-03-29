موزمبيق: اكتشاف 138 حالة مصابة بالكوليرا عقب إعصار "إيداي"

باموتو )أ ش أ(

أكدت الحكومة في موزمبيق اليوم الجمعة اكتشاف نحو 138 حالة مصابة بوباء الكوليرا في اثنين من الأحياء المجاورة لمدينة "بيرا" الساحلية، التي ضربها إعصار "إيداي" المدمر في 14 من مارس الجاري.

وقال وزير البيئة سيلسو كوريا- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة- "لقد توقعنا ذلك، وكنا مستعدين له.. أطباؤنا جاهزون"، مضيفا "على الرغم من أنه لم تسجل بعد في المراكز الصحية أي حالة وفاة مصابة بالكوليرا، إلا أن هناك شخصين على الأقل توفيا خارج المستشفى، وكان يبدو عليهما أعراض الإصابة بالمرض من الإسهال والجفاف.

وأعاق إعصار "إيداي" سكان المناطق المتضررة منه، من الوصول إلى المياه النظيفة، ما جعلهم عرضة كبيرة للإصابة بالكوليرا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس /الخميس/ أن موزمبيق ستبدأ حملة اللقاح ضد وباء الكوليرا الأسبوع المقبل في المناطق التي اجتاحها إعصار "إيداي"؛ وذلك عقب اكتشاف خمس حالات مصابة بالكوليرا جراء الإعصار.

يذكر أن إعصار "إيداي" الإستوائي ضرب موزمبيق، ومالاوي، وزيمبابوي، وأحدث فيضانات كارثية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.