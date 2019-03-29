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مودي يتوقع فوزا سهلا قبل أسبوعين من بدء الانتخابات بالهند

الجمعة، 29 مارس 2019 01:51 م
مودي يتوقع فوزا سهلا قبل أسبوعين من بدء الانتخابات بالهند رئيس وزراء الهند
نيودلهي (رويترز)
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قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن ائتلافه الحاكم سيزيد أغلبيته البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة، رغم أن بعض المحللين المستقلين ألمحوا إلى أنه قد يفقد تلك الأغلبية بسبب الاستياء من نقص الوظائف وانخفاض إيرادات المزارعين.

ومن حق نحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة بالهند التي ستكون أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم، إذ يجرى التصويت على سبع مراحل بين 11 أبريل  و19 مايو.

وستعلن النتائج يوم 23 مايو ، وتوقع مودي خلال مقابلة مع قناة ريبابليك بهارات التلفزيونية تحقيق فوز سهل.

وقال "سيحصل حزب بهاراتيا جاناتا وشركاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي على مقاعد أكثر من الانتخابات السابقة".

وخلال ولاية مودي، اكتسب الاقتصاد قوة لكن معدل النمو كان متباينا مما أدى لغضب قطاعات كبيرة من السكان.

وتوقع مودي أن تضطر المعارضة للانتظار خمسة أعوام أخرى لتشكل تحديا جديا في الانتخابات.

وتتهم المعارضة بالهند مودي باستغلال الأمن الوطني للحصول على دعم سياسي، خاصة بعدما أدلى بخطاب إلى الأمة يوم الأربعاء ليعلن تحقيق إنجاز في مجال الفضاء بإسقاط قمر صناعي هندي باستخدام صاروخ مضاد للأقمار الصناعية.

 

 


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