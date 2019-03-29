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الجمعة، 29 مارس 2019 12:21 م
خالد صلاح
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مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجمات لطالبان

الجمعة، 29 مارس 2019 11:00 ص
مقتل 17 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجمات لطالبان عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ
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أعلن مسئولون أفغان، مقتل 17 شرطيا، فى هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان فى أنحاء مختلفة فى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن محمد نزارى المتحدث باسم إقليم "بدخشان" شمالى البلاد قوله إن 3 من عناصر الشرطة لقوا حتفهم اليوم فى اشتباك لا يزال جاريا فى منطقة "ارغانج خوا".

من جانبه، صرح قائد شرطة إقليم "غازني" غلام داوود تره خيل بأن طالبان شنت هجمات واسعة بالإقليم الواقع شرقى البلاد واستهدفت نقطتى تفتيش أمس الخميس؛ ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الشرطة، مضيفا أن الحركة تكُبدت خسائر فادحة عقب قتال دام لساعات بالأسلحة النارية.

بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس إقليم "زابل" أسد الله قاقر مقتل 5 من عناصر الشرطة فى منطقة "شينكي" بالإقليم الكائن جنوب شرق أفغانستان فى هجوم يوم أمس.

وتبنت حركة طالبان الهجمات الثلاثة على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد.

وفى سياق منفصل، أفاد المتحدث باسم حاكم إقليم "لغمان" شرقى أفغانستان أسد الله دولتساي، بمقتل شخصين اثنين، أحدهما طفل، بعد أن ضربت قذيفة هاون منزلهما أمس.


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عناصر الشرطة الأفغانية

هجمات لطالبان

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