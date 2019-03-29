مقتل قيادى ميدانى بارز فى صفوف الحوثيين خلال معارك شمال غربى اليمن

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قُتل قيادى ميدانى بارز فى صفوف ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، خلال معارك بمديرية عبس فى محافظة شمال غربى اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، إن القيادى الميدانى فى الميليشيا المدعو أبوالحسن المؤيد قُتل مع عدد من مرافقيه خلال العملية التى أطلقتها قوات الجيش اليمنى التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مديرية عبس.

وذكرت الوكالة أن الفرق الهندسية للجيش اليمنى باشرت تطهير المناطق المحررة فى المديرية من الألغام والعبوات الناسفة التى خلفها الحوثيون فى المناطق السكنية والطرق العامة.