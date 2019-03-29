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مصر للطيران تواصل تسيير جسرها الجوي لنقل معتمري فلسطين للأراضي المقدسة

الجمعة، 29 مارس 2019 02:59 م
مصر للطيران تواصل تسيير جسرها الجوي لنقل معتمري فلسطين للأراضي المقدسة
كتبت رحاب نبيل
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تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير جسرها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ،وحتي 5 يونيو المقبل.

 

ووقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين.

 

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، حتى 5 يونيو المقبل.

 

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري وحتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

 

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.


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المعتمرين الفلسطينين

مطار القاهرة




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