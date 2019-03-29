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مصرع شاب سقط من سطح الطابق السابع بالعجوزة

الجمعة، 29 مارس 2019 03:59 م
مصرع شاب سقط من سطح الطابق السابع بالعجوزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق السابع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد عادل رئيس نقطة شرطة أرض اللواء بالعجوزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار بمنطقة الطريق الأبيض.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يبلغ من العمر 33 عاما، سقط من أعلى سطح عقار مكون من 7 طوابق، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده فارق على إثرها الحياة.

وحرر المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 


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