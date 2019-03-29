مسئول أمريكى: واشنطن تنوى فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

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كشف مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أخبر نظيره الروسى سيرجى لافروف، بنية واشنطن فرض مجموعة ثانية من العقوبات على موسكو مرتبطة بقضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المسئول - الذى لم تكشف هويته - قوله: "كما تعلمون، أجرى وزير الخارجية (الأمريكي) اتصالا مع وزير الخارجية الروسى لافروف فى فبراير وأخبره أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً مرتبط بقانون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".

وفرضت الولايات المتحدة، فى شهر أغسطس من العام الماضي، عقوبات على روسيا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، على خلفية تورط روسيا المزعوم فى محاولة اغتيال سكريبال وابنته يوليا بعنصر كيماوى فى سالزبورى بالمملكة المتحدة، فى مارس الماضي.